Pâques 2024 approche : découvrez les dates des vacances pour chaque zone

Le printemps arrive à grands pas, et avec lui, les traditionnelles vacances de Pâques ! Et si vous profitiez de ce congé pour recharger vos batteries ? Si jamais l’idée vous tente, voici les dates des vacances scolaires à retenir pour chaque zone A, B et C.

Que faire durant les vacances scolaires de printemps ?

Que vous soyez adeptes des cocottes en chocolat ou des processions religieuses, Pâques est un moment privilégié pour se retrouver. Et pourquoi pas en famille, profitant de la pause des enfants ?

Envie de farniente à la plage ? ️ La Côte d’Azur vous attend avec ses paysages paradisiaques. Ceux qui recherchent des sensations plus fortes pourraient toujours miser sur les Gorges du Verdon pour des activités sportives à tous les niveaux entre escalade, descente en rafting ou encore randonnée.

Et si vous voulez un dépaysement total, pourquoi ne pas partir à la découverte des charmes de la Corse ? Entre mer et montagne, l’île de beauté saura répondre à vos attentes.

Mais avant de vous lancer dans la planification de ce voyage qui vous tient tant à cœur, prenez quelques minutes pour découvrir le calendrier pour 2024 dans les trois zones académiques. Vous saurez ainsi quand vous pouvez réellement partir.

Les vacances de Pâques ne débuteront qu’à compter du samedi 13 avril 2024 pour la zone A jusqu’au lundi 29 avril 2024. La zone regroupe les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers ainsi que Grenoble.

Quant aux élèves appartenant à la zone B- des académies d’Aix-Marseille, d’Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg- ils devront attendre jusqu’au samedi 20 avril 2024 pour partir en vacances. Ils auront jusqu’au lundi 6 mai 2024 pour revenir sur les bancs de l’école.

Les élèves de la zone C ne seront en vacances de printemps qu’à partir du samedi 6 avril 2024. Ce congé ne prendra fin qu’au dimanche 21 avril 2024. Il est à rappeler que la zone C regroupe à la fois les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier ainsi que celle de Toulouse.

Voici quelques destinations idéales pour profiter de la chaleur et du beau temps :

Pour aller chercher le soleil durant Pâques 2024, il vous faut prendre la direction de l’Andalousie en Espagne. En Italie, l’adresse idéale est la Toscane-Ombrie. Sinon, vous avez également le choix entre les plages de Crète ou de Malte ou des Baléares. Au Portugal, il y a Madère.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi vous rendre à Dubaï, Australie ou aux Etats-Unis.