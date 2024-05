Où faire sa demande, dates, documents à envoyer... On en sait plus sur le guichet de réclamation du chèque énergie 2024

Vous n’avez toujours pas réussi à avoir votre chèque énergie 2024 alors que vous y êtes éligible ? Bonne nouvelle ! On en sait plus sur le guichet de réclamation !

1 million de foyers concernés

Les oubliés dans la campagne 2024 d’envoi automatique du chèque énergie pourront enfin faire leur reclamation.

Près d’1 million de ménages sont concernés comme révélé quelques semaines plus tôt par le collectif d’associations de défense des consommateurs.

Mais comme promis par le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, « Il n’y aura aucun perdant(…) Je veux dire à toutes les asso que j’ai entendu leurs inquiétudes. Nous allons remédier à cette situation: il y aura un système de réclamation« , annonçait le N°2 du gouvernement en début d’année.

« Toute personne qui aurait dû être éligible qui n’a pas reçu son chèque énergie à l’issue de la campagne d’envoi (vers mi-mai) puisse faire la demande de chèque énergie » depuis le guichet de réclamations en question.

« Le portail dédié sera ouvert de juillet à décembre« , précise Bercy. Le formulaire de demande, est-il ajouté, sera disponible sur chequeenergie.gouv.fr pour les foyers « dont les revenus et la composition en 2022 leur permettent d’être éligibles au chèque énergie 2024 (RFR/UC inférieur à 11 000 €) ».

Ces profils concernés selon Bercy

« Cela concerne par exemple les jeunes qui entrent dans la vie active (primo-déclarants), les ménages qui ont connu une baisse de revenus entre 2021 et 2022 ou les ménages qui ont connu une naissance en 2022« , détaille le ministère de l’Economie et des Finances dans son communiqué diffusé ce lundi 6 mai 2024.

En avril dernier, le chèque énergie avait été envoyé systématiquement aux ménages qui l’avaient déjà reçu en 2023.

« Selon le cas, l’Agence de services et de paiement émettra un chèque énergie, ou émettra un chèque énergie complémentaire, ou échangera le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible » , Est-il souligné et ce, sous un délai maximum d’un mois après étude du dossier.

Quid de ceux qui ne sont pas à l’aise avec Internet ?

« Il sera possible de faire une demande via l’assistance utilisateurs et de transmettre les justificatifs (numéro fiscal ; pièce d’identité et facture d’énergie au nom du demandeur) par voie postale, en joignant également leur(s) déclaration(s) de revenus 2022, déclarés en 2023 ».

Mais dans ce cas de figure, le délai passe à deux mois. Vous pourrez passer soit par le numéro vert, le courriel dédié sur le site du chèque énergie ou vous rendre dans un centre France service.