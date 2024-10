Bonne nouvelle pour plus de 4 millions de personnes ! De nombreuses banques ouvrent aujourd’hui leurs portes aux emprunteurs sans CDI ! De quoi réjouir les plus d’un travailleur sur huit concernés en France !

Obtenir un crédit immobilier même sans CDI, c’est désormais possible dans plusieurs banques

C’est dans un communiqué publié le mois de septembre dernier que la banque CIC a annoncé le lancement d’un «Prêt Immo Nouvelles Formes d’Emploi» pour favoriser « l’accès à la propriété » aux « personnes travaillant en CDD, en intérim, en auto-entrepreneuriat ou encore en intermittence ».

Le CIC propose « de moduler leurs mensualités« selon leurs rentrées d’argent. En plus, il faut savoir que ces autoentrepreneurs, saisonniers ou salariés en CDD ne gagnent pas forcément moins que les travailleurs en CDI.

Autrement, « d’augmenter ou de diminuer les échéances de crédit jusqu’à 50 % sur une période allant de 1 à 4 mois par an », peut-on lire sur le site du média CNews.

« Lorsque le titulaire d’un CDD est en fin de CDD et qu’il n’a pas de revenus pendant deux ou trois mois, il peut demander automatiquement sur son application à avoir une baisse significative de son échéance. Et cela se traduit par une modification de quelques mois de la durée du prêt », détaille Danier Baal, président du CIC.

Actuellement, La Banque Postale propose le financement de ce type de dossiers. De même que le LCL.

« On s’y adapte » !

« On voit, chez les jeunes notamment, de plus en plus de CDD volontaires. Et si l’on veut toucher ce marché des jeunes, qui sont aussi l’avenir des banques, il faut que l’on sache financer leurs nouveaux statuts comme les CDD », confie Yohanne Bobe, responsable de l’offre crédits de la Banque Postale.

« Donc, on s’y adapte. Mais on veille quand même à ne pas trop les mettre en difficulté », ajoute ce dernier.

C’est aussi le cas « de la BNP qui dirige la clientèle sans CDI vers de l’achat en neuf ». Mais avant de vous y lancer, assurez-vous de bien remplir certaines conditions.

Ces conditions à remplir.

Il faut souvent disposer d’un apport personnel pour pallier le manque de CDI.

Les indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales doivent démontrer la bonne santé de leur entreprise. Il en va de même pour la bonne gestion de leurs comptes.

Vos comptes bancaires ne devraient pas non plus avoir fait l’objet d’un quelconque incident de paiement durant au moins deux ans.

Certains établissements bancaires proposent même de n’avoir aucun découvert dans le trimestre qui précède la demande du prêt.