Focus sur les nouveaux tarifs du Pass Navigo pour 2025. La rédaction de CafeBagdad vous fait le point sur ce qui va changer pour vous !

Nouveaux tarifs du Pass Navigo pour 2025

Lors de la présentation de la réforme tarifaire des titres de transports en commun, il a été annoncé que le Pass Navigo et le Pass Liberté + vont passer à un tarif unique.

Comme précisé dans les colonnes du Parisien, Le Navigo mensuel passera à 88,80 € (contre 86,40 €), soit 2,40 € supplémentaires. Annuellement, ce supplément s’élèverait déjà à « 26,60 euros pour atteindre 977 euros ».

Il faut attendre décembre pour le vote définitif. S’il est possible dès maintenant de connaître cette projection des tarifs 2025, c’est notamment « grâce à l’accord financier conclu il y a un an entre Île-de-France Mobilités et le gouvernement ».

Le forfait Navigo semaine pourrait dépasser 31 euros si l’augmentation est votée.

Des titres vont évoluer avec la réforme tarifaire.

Nouveaux titres Titres / forfait modifiés Titres supprimés à la vente Ticket Métro Train RER Forfait Paris Visite Forfait Navigo Jeunes WE Ticket Bus Tram Forfait Navigo Jour Ticket t+ * Ticket Paris-Aéroport Forfait Navigo Liberté+ Ticket Billet Origine-Destination * Ticket Paris Orly et Paris-CDG

*Sauf dans les quelques stations ne disposant pas encore d’automates ou de guichets proposant vendant des cartes passes Navigo.

Source : bonjour-ratp.fr

Dès le mois de janvier 2025, « les tickets de métros, de RER et de trains seront au tarif unitaire de 2,50 euros », précise Le Parisien, et ce, peu importe la destination ou la distance parcourue.

Quid du Pass Liberté+ ?

Le ticket de métro/RER sera à « 1,99 euro avec la formule de post-paiement Liberté+ » en 2025 (contre 1,73 euro le trajet pour les métros, RER et trains et 1,60 euro pour les bus et trams, NDLR).

Ce sont les Franciliens et usagers ponctuels des Transiliens et du TER hors de Paris qui seront les grands gagnants de cette réforme.

Ajustement du Navigo jour dézoné et simplification des déplacements vers les aéroports

Le trajet vers les aéroports s’affichera uniquement à 13€ quel que soit votre choix.

Si les utilisateurs de Roissy Bus (dont le tarif actuel est à 16,6€) vont payer moins cher, ceux qui prennent Orly Bus (11,5€) vont devoir mettre la main à la poche.

Un nouveau Pass Navigo jour verra le jour. Il sera à seulement 12 euros en 2025 contre 20,60 euros. L’objectif est d’inciter les déplacements en dehors des heures de pointe. Notez que celui-ci ne donnera pas accès aux aéroports.

Le tarif du billet Paris Visite unique sera, lui, à 29,90 euros avec un accès aux aéroports.