On sait de quel pourcentage sera augmenté le montant du RSA à partir du versement effectué en mai 2025 (au titre des allocations du mois d’avril) ! Plus de détails dans nos prochaines lignes…

publicité

Nouveaux montants du RSA à partir de 2025 : découvrez-les

Comme récemment rapporté par plusieurs médias, le projet de loi de finances et de financement de la Sécurité Sociale prévoit « une revalorisation du RSA de 1,9 % au 1er avril 2025″.

Une augmentation plutôt moindre quand on sait que la hausse atteignait 4,6 % cette année ! Néanmoins, cette hausse décidée reste « légèrement supérieure à l’inflation, située à hauteur de 1,8 % » d’après les chiffres du gouvernement dans ce PLFSS.

Pour une personne seule, le revenu de solidarité active passera de 635,71 euros à 647,79 euros dès avril 2025. Le versement de cette aide sociale ne se fera que durant le virement du mois de mai 2025, le RSA étant versé chaque mois, à terme échu.

publicité

La hausse est de 12,08 euros en 2025. Un couple sans enfant à charge pourra prétendre à 971,68 euros.

« Le revenu de solidarité active assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer », précise le site du Service Public.

« Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s’ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle », peut-on y lire.

« Ras-le-bol »

« On marche sur la tête, augmentation du RSA pour les feignants et ponction pour les travailleurs et les retraités (qui ont travaillé, eux aussi, pour la majorité). Ras-le-bol », vocifère un lecteur du Midi Libre.

« Aucune contrepartie en faveur de la collectivité qui les entretient (ils n’en sont même pas reconnaissants) ne leur est demandée et en ajoutant quelques trafics ou travail au noir, on dépasse facilement le SMIC. Les citoyens qui travaillent expriment leur mécontentement, mais rien ne change« , regrette un autre.

« Ce n’est pas comme ça qu’on encourage et qu’on reconnait le travail ! Un pays géré par des partisans du temps libre n’a aucune chance : la fin de la méritocratie est un message funeste envoyé à ceux qui se lèvent tôt pour gagner de moins en moins et une ode aux procrastineurs ! », ajoute un autre.

« On taxe ceux qui bossent pour s’en sortir »

« D’un côté, on augmente les aides de ceux qui ne travaillent pas et de l’autre, on augmente les impôts de ceux qui travaillent, mais pas leurs salaires ».

« Voilà la société dans laquelle nous vivons : on augmente les revenus de ceux qui ne glandent rien, on taxe ceux qui bossent pour s’en sortir et on baisse les pensions de ceux qui ont travaillé toute une vie ! », résume un autre.