Une météo agitée s'invite en France dès ce lundi. Un cocktail de vent, de pluie et de neige dans plusieurs régions.

Météo : vent, pluie et neige au menu dès lundi dans ces régions de France

La période de temps froid va continuer la semaine prochaine sur la plus grande partie de la France. Une période d’intempéries hivernales va toucher plusieurs régions du pays.

Lundi, la météo réserve son lot de surprises. Une première perturbation en provenance d’Espagne déclenchera des pluies dans le sud de la Garonne.

Au centre de la France, une rencontre entre l’air chaud en altitude et l’air froid persistant fait que des flocons pourraient bien faire leur apparition du Limousin à Rhône-Alpes, particulièrement au-dessus de 600 mètres.

Au nord, une autre perturbation venue du Danemark apporte son lot de frissons avec des épisodes de pluies verglaçantes ou de neige. Bien que ce soit un épisode hivernal standard pour cette région, une légère prudence est de mise avec un risque de verglas au nord de la Seine en début de journée.

Une accalmie le mardi, une météo agitée dès mercredi…

Après une amélioration du temps mardi, les choses se corsent dès mercredi.

Une dépression en provenance du golfe de Gascogne s’apprête à remonter en direction de l’Allemagne et du Benelux, plaçant la France au cœur d’un tourbillon de basses pressions.

Au nord de cette dépression, de l’air froid se confronte à l’air doux du sud, créant un cocktail météo explosif. Le résultat ? Un potentiel risque de neige en plaine, de la Normandie aux Hauts-de-France. Toutefois, l’intensité et l’étendue géographique de ce phénomène restent encore à préciser.

Restez à l’écoute, car mercredi, la zone de conflit pourrait varier de 100 à 150 km vers le sud, atteignant potentiellement le bassin parisien.

Et pour jeudi ?

Jeudi, la traînée perturbée qui sévissait au nord mercredi amorcera sa descente, portée par un courant d’air froid et sec en provenance du Benelux. Un risque de neige en plaine va probablement s’étendre de la Bretagne et du bassin parisien à l’Alsace, touchant de nombreuses régions du nord et du nord-est.

La perturbation poursuivra vendredi…

Vendredi, la perturbation continuera sa descente vers le sud, allant des Pyrénées aux Alpes en passant par l’Alsace. Cette perturbation pourrait créer de la neige à basse altitude au sud de la Garonne, voire en plaine en direction du Centre-est, prévient La Chaîne Météo.