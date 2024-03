Météo : vague de neige et d’intempéries sur la France à compter de cette date

La France grelotte : cette vague de froid et neige annoncées dans l’Hexagone à partir de cette date. Plus de détails ici.

publicité

Pas de quartier pour mars ! Retour des intempéries en force !

Après une première quinzaine submergée par une succession de perturbations, un semblant de calme est revenu depuis mercredi. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite car ce calme est trompeur !

Les intempéries reprennent de plus belle à partir de cette date. Préparez vos parapluies et vos bonnets !

Après la dépression « Monica », l’Hexagone profite d’une météo douce ce jeudi, et ce, dans la majeure partie du pays. Une douceur printanière s’installe sur l’Hexagone, avec des températures grimpant jusqu’à 20°C dans de nombreuses régions. ️

publicité

Mais attention, la tendance est déjà sur le point de changer ! Dès vendredi, les perturbations reprennent le dessus.

Ce week-end, adieu soleil, le flux océanique chasse les hautes pressions et apporte de la pluie sur la quasi-totalité du pays. Et la semaine prochaine ? Plus de soleil à l’horizon ! Un temps pluvieux s’installe dès lundi et persistera plusieurs jours. ️

En altitude, les chutes de neige devraient également faire leur retour en milieu de semaine prochaine.

Un flux d’air frais venu du nord s’apprête à envahir la France dès la semaine prochaine. Après les températures élevées de cette semaine, le mercure va chuter drastiquement, pour atteindre les normales saisonnières, voire en dessous dans certaines régions.

Cette vague de froid va provoquer des intempéries. L’hiver n’a visiblement pas encore dit son dernier mot ! Assurez-vous de bien vous mettre au chaud tout le week-end et au-delà.

Le printemps pointe enfin le bout de son nez !

Après un mois de mars tumultueux, les hautes pressions reprennent le dessus face au flux océanique faiblissant. ️

L’anticyclone des Açores remontera peu à peu vers le nord. De quoi engendrer un souffle de douceur sur la partie sud du pays.

Selon les prévisions, le printemps s’installe doucement mais sûrement durant la dernière semaine de mars. Ce qui coïncide d’ailleurs avec le passage à l’heure d’été.

Enfin du soleil et des températures agréables !

Il faut également y penser pour ne pas voir votre routine quelque peu bouleversée. Sans parler de votre horloge biologique.

Dès la fin du mois, le beau temps se généralise et s’installe durablement sur la quasi-totalité des régions. Côté températures, elles remontent progressivement sans pour autant atteindre des records de chaleur. Enfin du soleil !