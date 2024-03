Un risque de gelées dans certaines régions de France dans les prochains jours. On vous fait le point à travers les prochaines lignes de ce nouvel article que CafeBagdad vous propose.

Chute des températures jusqu’en début de semaine prochaine.

Les températures vont drastiquement baisser ce week-end et demeurer basses jusqu’en début de semaine prochaine. La cause ? Un changement radical de flux. Certaines régions vont même faire l’objet de gelées matinales.

Des pertes de plus de 10°C localement par rapport aux derniers jours. De quoi retrouver des températures plus conformes à la saison pour une fin mars, après cet épisode de chaleur inhabituelle.

Quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Le froid s’invite pour votre dimanche matin sur une grande partie du nord et de l’est de la France. Les températures minimales atteindront 1 à 3°C sous abri dans les campagnes, avec un risque de gelées blanches (givre au sol) dans les secteurs protégés des rafales de vent, annonce tameteo.com.

Un « vent modéré soufflera en rafales » et limitera « l’approche des 0°C dans les zones exposées« . Si vous devez sortir tôt ce matin, faites preuve de prudence car les routes et les trottoirs pourraient être glissants.

Après une journée dominicale automnale, les températures nocturnes risquent de chuter en dessous de 0°C dans certaines régions de France. Un risque de gelées qui menace les fruitiers en fleurs ou dont les fruits ont commencé à se former.

Pour sauver une bonne partie de votre future récolte, recommande le site spécialisé, il est important de protéger vos arbres fruitiers.

Couvrez vos arbres fruitiers d’un voile d’hivernage. Installez des braseros ou des lampes chauffantes autour de vos arbres fruitiers afin de diffuser de la chaleur.

Arrosez vos arbres fruitiers le matin. L’eau gèle en libérant de la chaleur, ce qui peut protéger les fleurs et les fruits du gel.

Météo : Risque de gelées dans ces régions de France durant les prochains jours

Le risque de gelées nocturnes est élevé pour ce soir et demain matin dans les régions de l’est et du nord-est du pays. Le Grand-Est et la Franche-Comté sont particulièrement exposés, avec des températures pouvant atteindre -2°C localement.

« En montagne, est-il précisé, le gel est acquis mais modéré« . Les températures seront plus douces sur le littoral atlantique, avec des minimales autour de 0°C.

Ce risque de gel devrait s’écarter dès mardi, avec l’arrivée d’une masse d’air plus douce et de nouvelles perturbations. Pour Pâques, « pas de gel en perspective ».