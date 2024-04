La dépression Renata s’est éloignée, mais laisse derrière elle un froid glacial. Des gelées sont attendues dans plusieurs régions françaises ces prochains jours. Êtes-vous concerné ? Retrouvez dans cet article toutes les informations essentielles pour vous préparer à ce coup de froid.

publicité

Météo : prudence, des gelées pourraient toucher ces régions après la dépression Renata

Après le passage de la dépression Renata et ses rafales de vent, la France s’apprête à vivre une semaine météorologique mouvementée. La baisse des températures amorcée ce dimanche s’étendra à l’ensemble du pays, tandis que des giboulées et des orages sont attendus sur une grande partie du territoire les mardi 16 et mercredi 17 avril 2024.

Le pourtour méditerranéen, après avoir échappé aux intempéries du début de semaine, va être à son tour balayé par un fort vent de nord-ouest. Prudence est donc de mise pour tous les habitants du pays.

Après un bref retour des températures printanières, le froid reprend ses droits sur la France.

publicité

« Après les pics de chaleur observés au cours des week-ends du 6 et 7 puis du 13 et 14 avril, c’est un temps beaucoup plus frais qui s’installe et qui est amené à se prolonger tout au long de la semaine. La France sera influencée par cet air avec des températures en dessous des moyennes de saison, au moins jusqu’au vendredi 19 avril », explique Guillaume Séchet, météorologue de Météo Villes, pour actu.fr.

Des gelées matinales sont même attendues dans les vallées du Massif central et des Alpes, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril 2024.

De la neige au rendez-vous…

Sur les Vosges, la neige pourrait tomber dès 700 mètres d’altitude. Le Jura et le Massif central ne seront pas épargnés non plus, avec une limite pluie-neige fixée à 800 mètres. Sur les Alpes, il faudra s’élever un peu plus pour voir les flocons tomber, entre 800 et 1000 mètres.

Côté températures, les minimales oscilleront autour de 5 degrés sur les deux tiers nord du pays. Les maximales, quant à elles, ne dépasseront pas les 15 degrés sur la plupart des régions.

« C’est une descente d’air polaire maritime qui explique cette rupture avec les températures du week-end », souligne pour sa part, le météorologue Yann Amice, auprès du portail. Désormais soufflant du nord-ouest, il repousse l’air chaud qui s’était installé sur la France ces derniers jours vers le sud-est de l’Europe.

« Des dégâts pourraient survenir dès mercredi »

« Ces faibles gelées, qui pourraient faire des dégâts ( sur nos végétaux très sensibles au moindre gel », NDLR), pourraient survenir dès mercredi en réalité », estime Guillaume Séchet.

Prévisions météo pour ce week-end ?

« Le week-end sera plus sec et plus stable sur la France, mais toujours bien loin de la chaleur historique du week-end dernier et avec encore des nuits très fraîches et pourquoi pas encore des risques de gelées… », termine-t-il.