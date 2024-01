Pluies verglaçantes et neige au programme cette semaine à Paris et en Île-de-France. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Météo : Pluies verglaçantes et neige cette semaine à Paris et en Île-de-France

Selon Météo France, une perturbation très active « donnera lieu à un épisode de mauvaises conditions météorologiques » dès la nuit de mardi à mercredi. Ceci en lien avec la dépression Irène. « Des pluies verglaçantes qui pourront être plus durables sur un axe Ile-de-France-Lorraine », annonce Météo France.

Des pluies verglaçantes attendues également sur la Bretagne et le Centre-Val de Loire. Un « risque marqué de neige » est par ailleurs annoncé sur un axe Haute-Normandie-Hauts de France, « pouvant être en quantité importante ».

« Dans la nuit de mercredi à jeudi, poursuit Météo France, la neige devrait reprendre le dessus sur la pluie de l’Ile de France à Champagne-Ardenne ». De faibles pluies gagneront l’Île-de-France en fin de soirée de ce mardi, avec des températures toujours négatives au sol.

Du verglas se formera jusque dans Paris et sa petite couronne. Ces pluies verglaçantes prendront fin par le sud de la région en fin de nuit. Les températures redeviendront peu à peu positives.

Périodes à risques durant cette semaine.

La période à risque s’étend de 23h à 5h du matin avec des difficultés de circulation sur le réseau secondaire non traité. La journée du mercredi sera bien pluvieuse.

Les températures chuteront dès mercredi soir. La pluie se transformera en neige par le nord de la région, avant de s’installer à toute la région.

Les chutes de neige devraient s’étendre de 2h à 8h du matin. Des accumulations avec 2 à 5 cm sont à prévoir dans Paris. De 5 à 10 cm sur les départements franciliens.

Le vent de nord-est pourrait provoquer des congères sur le réseau secondaire. Ce jeudi matin en Île-de-France, les conditions de circulation sur les routes seront assez délicates. La météo pourrait favoriser des perturbations sur les transports en commun (RER, Bus et Tram).

Quel temps fera-t-il ce vendredi ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des chutes de neige devraient concerner les régions de la Normandie/Centre Ouest aux frontières de l’Est.

« L’amélioration sera sensible dès jeudi matin avec le retour du soleil », selon La Chaîne Météo. Néanmoins, des fortes gelées sont attendues localement jusqu’à -8°C en campagne, ce vendredi.

« L’air froid devrait résister plus »

« Si le Sud du pays devrait se retrouver dans de l’air plus doux, l’air froid devrait résister plus au Nord et c’est sur ces régions que le risque de neige (2 à 7 cm) se montrera le plus important », indique le site Météo Paris.