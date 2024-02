Plus d’une dizaine de départements du pays placés en vigilance orange crues et vagues-submersion. Plus de détails dans les lignes qui suivent…

« Vigilance Orange crues sur les estuaires du sud-ouest dimanche »

Il y a risque de crue « génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes », indique le site Vigicrues.

« Maintien en #vigilanceOrange crues sur les estuaires du sud-ouest pour la pleine mer dimanche matin (Seudre, Gironde, confluence Garonne-Dordogne, Adour-Nive).», Précise Vigicrues.

Météo: neige et risques de crues et vagues-submersion dans 12 départements

Douze départements de l’ouest sont placés en vigilance orange vague-submersion dimanche, selon Météo-France, à savoir les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine ainsi que la Manche. «

Le Pas-de-Calais est à nouveau placé en vigilance orange « crues »« , souligne tf1info.

Ce risque s’explique d’une part par la dépression Karlotta, qui affecte le sud de l’Angleterre et la Manche, avec un fort coefficient de marée, annonce l’organisme officiel français responsable de la prévision météorologique.

Ces facteurs favorisants ce phénomène.

La tempête peut effectivement « produire une surélévation du niveau marin. Les vagues, liées à la forte houle, contribuent à augmenter la hauteur d’eau ; le vent exerce alors des frottements à la surface de l’eau, ce qui génère une modification des courants et du niveau de la mer avec une accumulation d’eau à l’approche du littoral.« , détaille le service de météorologie.

Les habitants de la façade atlantique sont appelés à la prudence. « La simultanéité de ces phénomènes permet à la mer d’atteindre des zones habituellement abritées », ajoute Météo France.

« La diminution de la profondeur de la mer », « la nature des fonds » ainsi que « l’orientation de la côte » influent également sur l’intensité de ce phénomène. La vigilance est maintenue jusqu’à la mi-journée, après quoi une période de calme est prévue.

Les dangers liés aux vagues-submersion

« Les voies de communication, les habitations et les zones d’activités sont à risque d’inondation et de dommages en quelques heures, voire moins. Les jetées, digues et autres infrastructures côtières peuvent être franchies, fragilisées ou endommagées », alerte Météo France.

Les objets non sécurisés peuvent être emportés, y « compris les bateaux amarrés dans les ports, qui risquent d’être soulevés et emportés sur la terre ferme.« , est-il énuméré.

Dans les environs des estuaires, l’écoulement des cours d’eau peut être ralenti voire bloqué, provoquant ainsi des débordements. Ces dommages peuvent être exacerbés en cas de rafales de vent violentes, de fortes pluies, de crues simultanées ou de ruptures de digue.