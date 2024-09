Découvrez quand exactement la chaleur sera-t-elle de nouveau de retour après la chute de température de cette semaine ! Que disent les prévisions météorologiques ? CafeBagdad vous fait le point sur la question.

« Des niveaux dignes d’une fin octobre. »

Cela fait plusieurs jours que la France fait face à une baisse brutale des températures. » Un avant-goût de l’automne » !

Dès les premières heures du jeudi 12 septembre 2024, « la fraîcheur se fait sentir au petit matin, avec des minimales en nette baisse, parfois inférieures à 5 °C, annonce Météo-France. L’après-midi, les maximales plafonnent souvent 5 à 7 °C en dessous des moyennes d’une mi-septembre, des niveaux dignes d’une fin octobre. », précise le service météorologique.

Tout l’Hexagone est concerné. La neige a fait son apparition « à partir de 1.500 m d’altitude dans les Alpes », est-il rapporté dans les colonnes de la Nouvelle République.

Météo : l’été n’est pas encore parti pour de bon en France ! À quand le retour du soleil ?

Cette fin de semaine n’a pas fait exception. Si certains se sont déjà empressés à remettre leurs manteaux et leurs écharpes… Surprise : l’été n’est pas définitivement terminé ! Ce coup de froid ne devrait toutefois pas durer.

D’ailleurs, commente le prévisionniste à Météo-France François Gourand, cette chute des températures, « c’est un phénomène qui se produit tous les ans, à un moment ou un autre de l’année. La fraîcheur surprend, car on garde en mémoire un mois de septembre 2023 très chaud« , expliquait-il lors de son dernier bulletin.

En effet, un retour de températures plus douces est à prévoir pour la semaine prochaine. Il faudra en effet « attendre mardi 17 septembre pour que le thermomètre repasse au-dessus des 10 °C en matinée« , précise le média.

Météo : À quoi s’attendre dès la semaine prochaine ?

Du 18 au 24 septembre, la météo sera ensoleillée, notamment sur les régions du sud et de l’est.

Les plus nostalgiques pourront à nouveau se réjouir. Et pour cause : les maximales devraient se situer autour de 20-25°C dans bon nombre des régions. Des valeurs plus élevées sont prévues dans le sud.

Ces températures pourraient s’accompagner des perturbations, à savoir des précipitations et des orages, particulièrement sur l’ouest et le sud-ouest de l’Hexagone.

Ces trois mois à venir « plus chaud que la normale ».

Pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, Météo France dresse un tableau qui va être « plus chaud que la normale ».

D’après le dernier bulletin de l’Institut météorologique, la fréquence d’anticyclones atlantiques conduirait à davantage de températures supérieures aux normes saisonnières dans le sud-ouest du continent.