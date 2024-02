Météo : les régions où la neige va tomber la semaine prochaine

Où la neige est-elle prévue la semaine prochaine ? Votre région est-elle concernée ? Si oui, préparez-vous dès maintenant ! Découvrez les prévisions météo.

Attendez-vous à un début et fin de semaine particulièrement agités.

Cette semaine s’annonce toujours aussi agitée et le mauvais temps n’est visiblement pas prêt de se calmer.

En effet, Météo France place 53 départements en vigilance jaune principalement pour risques de crue suite aux fortes pluies de ces derniers jours.

Cinq départements placés en vigilance orange.

Ces risques sont particulièrement élevés dans cinq départements, à savoir le Pas-de-Calais, la Charente-Maritime, la Charente, Gironde et la Dordogne, qui ont été placés en vigilance orange.

Alerte avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange en raison des récentes chutes de neige. Les régions au pied des Pyrénées ainsi que le sud des Alpes ne sont pas en reste, ces dernières étant placées en vigilance jaune.

La prudence est donc de mise dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud.

« De grandes avalanches sont attendues ce mardi » !

Comme expliqué par le service météorologique et relayé par le centrepresseaveyron.fr, « le risque d’avalanches va devenir fort (4 sur 5) sur les massifs du Pays basque et d’Aspe-Ossau. De grandes avalanches sont attendues mardi 27 février, elles peuvent toucher les routes de montagne dans les couloirs habituels et parfois des infrastructures des stations de ski« .

Il va abondamment pleuvoir sur le Pays basque (jusqu’à 80 mm de cumul possible), la neige pourrait elle aussi, tomber en abondance à partir de 800 mètres d’altitude. Dans les Alpes, de légères chutes de neige sont prévues tout le long de la frontière italienne.

Au Massif Central, la limite pluie-neige oscillera entre 800 et 1 100 mètres. Des flocons pourraient également être au rendez-vous. Ils recouvriront les routes de Lozère et la partie aveyronnaise de l’Aubrac.

« Une perturbation rouvrira le bal des perturbations jusqu’au week-end prochain »

Qu’en est-il du reste de la semaine ? Les nuages laisseront place au soleil dès mercredi, avec des possibles éclaircies au milieu de la semaine.

Cependant, des précipitations pourraient faire leur retour en fin de semaine, principalement entre le Massif Central ainsi que la façade est du pays.

« Une perturbation arrivera par la pointe bretonne et rouvrira le bal des perturbations jusqu’au week-end prochain », prévient Météo France.

Restez connectés pour suivre de près les évolutions météorologiques des prochains jours afin d’éviter d’être pris à l’improviste. À bon entendeur, salut !