4.500 foyers sans électricité ce dimanche dans le département des Alpes-Maritimes et 500 dans le Var, notamment dans l’arrière-pays. Explications.

publicité

Un week-end très agité dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Le week-end a été particulièrement agité dans le Var et les Alpes-Maritimes. Un épisode orageux a été au rendez-vous durant ces 3 derniers jours. Météo-France a même placé les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange « pluie-inondation » et en vigilance jaune neige/verglas depuis samedi 16H.

« Les toutes premières gouttes/ondées remontent déjà de Méditerranée. Quelques unes tombent sur le département du Var et se dirigent vers les Alpes-Maritimes« , pouvait-on lire sur la page Facebook Sam, fondateur de Météo Côte d’Azur. « Ce sont les prémices de la première perturbation. »

« Le gros de l’épisode pluvieux aura lieu à partir de samedi en fin d‘après-midi. Il est plus important que celui du week-end précédent.« , indiquait à son tour Romaric Cinotti, ingénieur à Météo-France.

publicité

« Une centaine de millimètres de pluie est attendue dans la nuit de samedi à dimanche sur le Var et les Alpes-Maritimes. Dans les reliefs, la limite pluie-neige sera à 1.200 mètres d’altitude. »

Les habitants des deux départements en très grande difficulté.

« Le risque de débordement des cours d’eau est [aussi] à surveiller, d’autant que, facteur aggravant, les sols sont désormais parfois saturés, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur », souligne Météo-France.

Plusieurs habitants du Var se retrouvaient dans « une situation difficile » ce dimanche après-midi. De nombreuses « habitations ont été inondées« , relaie Nice-Matin.

Météo : Le Var et les Alpes-Maritimes plongés dans le noir, 5000 foyers privés d’électricité

Les très fortes précipitations qui se sont abattues sur les deux départements, dans la nuit de samedi à dimanche ont privé d’électricité des millions de foyers : « 4.500 foyers dans les Alpes-Maritimes, et 500 impactés dans le Var », chiffre Nice-Matin.

Malgré les conditions météorologiques, les équipes d‘Enedis étaient sur tous les fronts pour tenter de résoudre la panne de courant. « 150 agents ont été mobilisés ».

« La situation étant évolutive, rapportent nos confrères, aucune heure de retour à la normale ne peut être annoncée mais les agents font tout pour rétablir le courant au plus vite ».

En cas de fils électriques traînant au sol suite aux intempéries, les usagers des Alpes-Maritimes sont priés de contacter immédiatement le service dépannage au numéro d’urgence 09 726 750 06.

Drame dans le Gard et l’Ardèche : 3 morts et plusieurs disparus après les intempéries

Bilan des intempéries ? Dans le Gard, trois personnes ont perdu la vie et plusieurs autres restent introuvables dimanche en fin d’après-midi.