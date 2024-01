Météo : jusqu’à 30 °C en Espagne, cette vague de chaleur en plein janvier inquiète les spécialistes

Des températures à un niveau proche de l’été pour un mois de janvier. De nombreux records locaux de températures ont été battus à travers la péninsule ibérique. Jusqu’à 30°C en Espagne en plein hiver, une « anomalie » qui ne manque pas d’inquiéter les spécialistes !

Dans 1 station sur 2, le mercure a « atteint ou dépassé les 20°C »

La température a « atteint ou dépassé les 20°C » dans « près de 400 stations » météorologiques du pays, soit près d’1 sur 2, dévoile le porte-parole de l’Aemet sur le réseau social X.

Pour Ruben del Campo, il s’agit d’un niveau « propre au milieu ou à la fin du mois de juin », autrement dit digne d’une saison « estivale ».

D’après l’agence météorologique l’Aemet, le mercure a grimpé à 29,5 °C jeudi après-midi dans la région de Valence (est), 28,5 °C à Murcie (sud-est) et 27,8 °C à proximité de Malaga, dans le sud de l’Andalousie.

Selon le compte spécialisé « Extreme Temperatures Around The World », qui cite l’agence météorologique régionale, rapporte Le Parisien, 30,7 °C ont été enregistrés à Gavarda dans la région de Valence. « Il pourrait s’agir de la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe pour un mois de janvier », alerte ledit compte.

« Il n’y a pas encore d’études qui aient évalué la tendance à long terme de ce type d’événements mais il est clair que nous vivons ce type de situations anormales de plus en plus fréquemment », constate David Corell, chercheur à l’université de Valence, en faisant allusion à la chaleur qui gagne actuellement le sud-est de la France en plein hiver.

Cette tendance s’explique notamment « par la présence d’un puissant anticyclone au-dessus de la Méditerranée.»

« Des épisodes de chaleur de plus en plus rapprochés »

L’Espagne fait davantage face à plusieurs épisodes de chaleur et ce, même en dehors des mois d’été.

Le pays a déjà recensé des températures exceptionnellement élevées atteignant par exemple 29,9 °C à Malaga pour un mois de décembre. De quoi préoccuper les spécialistes en la matière.

« La température moyenne de la Terre s’est réchauffée de 1,1°C »

« Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s’est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz).», Peut-on lire sur franceinfo.

Selon l’Aemet, le mercure n’est pas descendu sous la barre des 10°C dans la petite station de ski de Puerto de Navacerrada, à Madrid, située à 1 900 mètres d’altitude.