Après Isha, la tempête Jocelyn débarque sur la France, plusieurs départements en vigilance jaune. Voici les dernières informations sur la météo.

Des « rafales décoiffantes »

Cette nouvelle tempête devrait être ressentie dans l’Hexagone dans la nuit de ce mardi au mercredi. Isha a durement frappé l’Écosse, l’Irlande du Nord, le nord-ouest de l’Angleterre ainsi que le Pays de Galles.

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, son passage a été plus qu’un simple coup de vent dans la Manche, à Barfleur, où a été relevé une rafale de vent allant jusqu’à 142 km/h.

Rassurez-vous, « La tempête Jocelyn devrait néanmoins être moins forte », indique auprès actu.fr, le météorologue Guillaume Séchet. « Dans la nuit de mardi à mercredi les vents souffleront sur le Nord-Pas-de-Calais, atteignant passagèrement jusqu’à 90 à 100 km/h à l’intérieur des terres.», annonce Météo France.

Et plus de 90 km/h sur les côtes de la Manche, et « en général de 50 à 80 km/h dans les terres, au nord de la Loire », abonde Guillaume Séchet, en épluchant les modèles météo.

Météo France : la tempête Jocelyn s’abat sur la France, 18 départements en vigilance jaune

Sont actuellement placés en vigilance jaune par Météo France, le département de l’Aisne (pour crues), celui des Ardennes (pour vent, crues), l’Eure (pour crues), l’Eure-et-Loir (pour crues), l’Isère (pour avalanches), la Meurthe-et-Moselle (pour vent), la Meuse (pour vent), la Moselle (pour vent), le Nord (pour vent), l’Oise (pour crues), l’Orne (pour crues), le Pas-de-Calais (pour vent, crues), le Bas-Rhin (pour crues), le Rhône (pour crues), la Savoie (pour avalanches), la Haute-Savoie (pour avalanches), la Seine-Maritime (pour vent), et la Somme (pour vent).

« Des rafales de vent à 114km/h ont été enregistrées au Cap Gris-Nez, 113km/h à Saulty, 101km/h à Radinghem et 98km/à Calais« , peut-on lire sur bfmtv.com. « Des vents forts ont aussi été relevés dans le Nord, avec 113km/h à Dunkerque ou encore 98km/h à Steenvoorde ».

« Beaucoup de houle en Manche »

« L’anticylone, centré sur l’Espagne, gagne en puissance, et va contrarier la dépression Jocelyn, et la repousser au nord, il y aura donc moins de vent, mais malgré tout beaucoup de houle en Manche », ajoute pour sa part le météorologue Yann Amice.

« Une troisième perturbation dans la moitié nord ce vendredi 26 janvier 2024 »

« Une troisième perturbation devrait traverser la moitié nord de la France ce vendredi 26 janvier 2024, mais elle sera très peu active », prévient Guillaume Séchet. Ce week-end, le temps sera printanier sur la moitié sud. « L’anticyclone devrait prendre le dessus », selon l’expert.