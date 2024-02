Prévisions météo pour le début des vacances scolaires : neige à l’horizon ? Découvrez les détails dans les prochaines lignes de cet article.

Météo : de la neige attendue pour le début des vacances d’hiver

Avec la baisse des températures en vue, les prévisions météorologiques laissent présager le retour des chutes de neige dans certaines zones montagneuses d’ici la fin de la semaine. Voilà qui fera le bonheur des futurs vacanciers.

Mais avant cela, le doux sera encore au rendez-vous durant cette semaine. Comme indiqué dans le bulletin de ce lundi 5 février de Météo France, la pluie fera son retour dès mercredi dans le nord.

« La neige est généralement absente sous 1500 m en montagne, parfois absente jusqu’à plus de 2000 m dans les Pyrénées et en Corse », est-il indiqué.

Quel temps fera-t-il en ce milieu de semaine ?

A partir de jeudi, des « cumuls de pluie assez importants » pourraient avoir lieu en Bretagne et vers le Pas-de-Calais. « Cette journée sera avec vendredi l’une des journées les plus douces de la semaine à l’échelle nationale« , relaie le site huffingtonpost.fr.

A compter de vendredi et jusqu’à dimanche prochain, les températures commenceront par baisser et les perturbations se généraliseront dans une grande partie du pays.

« Des fortes pluies » sont prévues dans les régions du sud, tandis que les Alpes du sud devraient connaître d' »abondantes chutes de neige ». Dans une moindre mesure, peut-on lire, les Pyrénées pourraient également être touchées par des chutes de neige.

Des flocons de neige même en basse altitude…

Pour les autres massifs qui manquent de neige à l’instar du Jura, des Vosges ou encore du Massif central, situés à des altitudes plus basses, les flocons de neige attendront « probablement jusqu’à dimanche voire lundi », ajoute Météo France.

De quoi soulager les professionnels des stations de ski et les vacanciers qui souhaitent séjourner en montagne.

« Il est probable qu’à partir du week-end prochain la température baisse ». Par conséquent, « les chutes de neige pourraient alors concerner des altitudes moins élevées, voire d’autres massifs », laisse entendre le site de prévisions météorologiques.

Un temps plus froid selon les experts.

Selon le site Tamétéo.com, la météo va être beaucoup plus froide après le 15 février 2024. Même s’il faut attendre encore une dizaine de jours, « la fiabilité de cette tendance est plutôt bonne », assure le site spécialisé. Toutefois, « pas de températures polaires à prévoir » pour l’instant.

« On est vaguement dans les normes au pied des pistes. La plupart se situent entre 1 500 et 2 000 mètres, et le principal constat à cette altitude, c’est qu’en moyenne montagne, il tombe désormais moins de neige et les épisodes durent moins longtemps », explique à France 3, Sophie Tessier, responsable adjointe du centre de Météo France Alpes du Nord.