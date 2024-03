Le printemps aura été de courte durée ! Alors que les rayons du soleil ont réchauffé la semaine, une chute brutale des températures est prévue pour ce week-end. Le point sur les dernières prévisions météo.

Météo : de la douceur printanière au froid hivernal en quelques jours, 10°C de moins en fin de semaine

Ce début de semaine sera marqué par des « températures dignes d’un début mai ». Néanmoins, prévient d’emblée La Chaîne Météo, « la situation changera complètement pour le week-end des Rameaux avec une descente d’air polaire maritime. »

Une « goutte froide » en altitude va propulser de l’air chaud subtropical sur la France en milieu de semaine, conduisant ainsi à une envolée des températures.

Sur la moitié sud du pays, les thermomètres afficheront entre 10 et 15°C à 1500 mètres d’altitude, « des valeurs habituellement observées en plein été ! »

Ensoleillement généreux et vent faible (excepté dans l’autan et la vallée du Rhône) accentueront cette sensation de printemps. Mercredi après-midi devrait être la journée la plus douce, avec des températures prévues entre 16 et 25°C sur tout le territoire, et jusqu’à 27°C à Bordeaux !

Retournement de situation dès ce week-end.

Un changement radical de temps s’annonce pour ce week-end. Un flux de nord-ouest s’installera sur la France, provoquant de l’air nettement plus frais et humide. La température à 1500 mètres d’altitude chutera drastiquement, passant de 10 à 15°C en milieu de semaine à entre -5 et 0°C.

Au sol, les thermomètres perdront une dizaine de degrés, avec des minimales oscillant entre 7 et 14°C, dignes de fin février. « Le vent de nord-ouest sensible, associé aux averses, accentuera le ressenti hivernal avec des températures maximales ressenties de 4 à 8 °C du nord-est au centre-est », annonce La Chaîne Météo.

Seule la Corse conservera un climat clément, avec des températures proches de celles du milieu de semaine.

La France va grelotter…

Le retour du froid hivernal s’accompagne d’une baisse importante de la limite pluie/neige. Sur les Vosges, le Jura et les Alpes, elle s’abaissera en moyenne entre 800 et 1000 mètres, tandis que sur les Pyrénées, elle se situera à 1500 mètres.

Conséquence directe : « la moyenne montagne retrouvera ses couleurs hivernales » et les stations de ski se réjouissent d’ores et déjà de l’arrivée de neige fraîche avant le week-end de Pâques.

« D’un ressenti printanier à un ressenti hivernal »

« La transition s’annonce brutale cette semaine, puisqu’on passera d’un ressenti printanier, voire estival, à un ressenti hivernal », souligne La Chaîne Météo. Ces conditions fraîches pourraient persister la semaine prochaine, avant un possible retour aux normales saisonnières autour du week-end de Pâques.