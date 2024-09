Météo : chute des températures, jusqu’à 15°C de moins cette semaine

« La chute des températures se faisait bien sentir » en France depuis cette semaine et surtout ce vendredi, considéré comme étant « la plus fraîche » à l’échelle du pays.

« Ce qui est exceptionnel, c’est de rencontrer un tel phénomène assez tôt en septembre »

Météo-France avait annoncé « un déficit thermique global de plus de 5 °C, une première au XXIe siècle avant la mi-septembre », est-il indiqué.

« Ce qui est exceptionnel, c’est de rencontrer un tel phénomène assez tôt en septembre, reconnaît Yann Amice, météorologiste pour Weather’n’Co. Sur une climatologie à 20-25 ans, on se dirige vers un record d’arrivée d’air aussi froid à cette époque de l’année », poursuit-il.

Météo France précise qu’il faut remonter à 1972 pour trouver un épisode pareil pour une première quinzaine de septembre.

Pourquoi les températures dégringolent-elles ?

Cette baisse des températures s’explique notamment par « l’arrivée d’une masse d’air polaire en provenance du Groenland et de l’Islande sur la France métropolitaine ».

Ce jeudi, « les températures se sont (même) approchées des 0 °C en France métropolitaine« . Hier après-midi, « les températures ont été bien inférieures aux normales de saison ».

Eh oui, qui aurait cru qu’on sortirait déjà manteaux et écharpes en ce début de saison ? Les températures sont bien plus fraîches que d’habitude. Le froid est bel et bien là.

Dans de nombreux départements, les températures ne dépasseront pas les 15 degrés selon la moyenne nationale annoncée par Météo France et La Chaîne Météo.

La neige, elle aussi, est déjà de retour. Elle recouvre « dès 1 500 mètres les Alpes, 2 000 mètres les Pyrénées, et même les sommets du Jura, des Vosges et d’Auvergne. », rapporte L’Indépendant.

S’agit-il d’une vague de froid ?

Mais, il n’y a pas encore lieu de parler de « vague de froid ». Les critères ne sont pas encore remplis malgré ce refroidissement.

« Parmi les critères, l’indicateur thermique national doit passer au moins une fois sous -2°C. Cette semaine, il va atteindre ≃12,5°C au plus bas. Mais les températures sont bien en-dessous des normales et s’expliquent par la situation météo« , est-il indiqué sur le compte X de Météo France.

Une vague de froid se caractérise par une durée minimale de trois jours et par un impact à l’échelle nationale. Il faut en effet qu’un épisode soit identifié sur le territoire national.

« Les vagues de froid sont aussi caractérisées à l’échelle d’une région lorsque l’épisode dure au moins deux jours et que les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée », souligne le service météorologique.