Changement radical de temps entre ce week-end et mardi. Adieu le soleil et les températures douces, place à la pluie, au vent et aux orages. Des risques de crues, d’inondations et de coulées de boue sont au programme.

Météo : baisse brutale du mercure, neige attendue dans plusieurs régions

Les températures sont en forte baisse. Trois départements ont d’ailleurs été placés en vigilance orange « vagues-submersion« , ce 9 avril à la mi-journée : la Somme, la Seine-Maritime ainsi que le Pas-de-Calais. Comme précisé dans les colonnes de franceinfo, « elle a été levée dans la Manche, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-d’Armor et le Finistère à midi ».

Comme précisé par Météo France, cette météo agitée est liée au passage de la dépression Pierrick qui « est accompagnée de vents forts (…) qui génèrent et entretiennent de fortes vagues », détaille le service météorologique dans son bulletin de la veille. Ce phénomène atmosphérique, est-il précisé, « circule sur l’Angleterre mardi et s’évacue vers la mer du Nord l’après-midi ».

« Le déferlement de ces fortes vagues, conjugué à des niveaux marins élevés, risque d’engendrer des submersions par débordement et franchissements de paquets de mer sur les zones exposée du littoral », détaille l’organisme.

La neige de retour…

La neige fera aussi son retour en montagne dès les 1 100 et 1 300 mètres dans les Vosges, les Alpes du nord, le Massif central ainsi que les Pyrénées.

A quoi s’attendre ce mercredi ?

Contrairement au temps très perturbé d’hier sur une grande partie du pays, « la tendance sera à l’accalmie à partir » de ce mercredi 10 avril 2024. « Les températures remonteront un tout petit peu ».

Les régions du centre et du nord-est feront face à des températures bien fraîches ce matin, où quelques gelées blanches pourront avoir lieu localement. L’après-midi, les températures grimpent jusqu’à 17°C dans la capitale.

« Sur un grand quart nord-ouest, c’est un ciel assez nuageux qui se met en place avec quelques gouttes sur le Finistère », précise La Chaîne Météo. Mais aucunes rafales de vents au rendez-vous.

Après une matinée ponctuée de nuages parfois menaçants, le soleil s’imposera dans le Sud-Ouest pour offrir un après-midi des plus agréables. Les températures matinales ne vont par ailleurs, « pas trop baisser ».

Du côté de la Méditerranée et de la Corse, le ciel est dégagé dès le matin en raison du mistral et de la tramontane « qui soufflent fort jusqu’à 90 à 100 km/h sur le littoral ». L’instabilité s’attarde sur l’île de Beauté et l’arrière-pays niçois, où des averses, parfois orageuses, sont attendues en cours de journée. L’ambiance reste néanmoins douce.

Et le reste de la semaine ?

« Jeudi, des nuages plus denses pourraient envahir la moitié ouest alors que les températures continueront à grimper grâce à un léger flux de sud-ouest. La fin de semaine s’annonce estivale avec un nouveau pic de douceur attendu généralisé« , Précise La Chaîne Météo.