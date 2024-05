Météo : aura-t-on plus de chance que le 1er mai pour le super pont du 8 mai ?

Après un mois d’avril visiblement contrasté, que nous réserve la météo pour le très attendu pont du 8 mai ? Une chose est sûre, c’est foutu pour ce 1er mai 2024.

Un temps « humide » pour ce mercredi !

Comme expliqué à nos confrères de ladepeche.fr, par Cyril Wuest, météorologue auprès de La Chaîne Météo, « le temps risque d’être un peu plus humide pour le premier pont du mois de mai ». N’oubliez pas votre parapluie si vous comptez sortir en ce jour de fête du travail.

Un temps « exécrable » pour un jour férié !

« Ce jour férié, abonde le site meteoconsult.fr, sera exécrable sur les 3/4 de la France avec pluies et orages. Seul 1/4 nord-est profitera d’un temps chaud et estival alors que ce sera l’automne à l’ouest ».

Du vent fort est au menu des Cévennes à la vallée du Rhône, dans le PACA et en Corse. Seuls les Alsaciens connaîtront quelques éclaircies, révèle La Chaine météo.

Les températures moyennes vont de 12 et 17 degrés maximum. Le ressenti pourrait bien être plus inférieur. Selon toujours La Chaine Météo, le week-end des 4 et 5 mai, sera tout aussi instable.

Les perturbations seront soutenues du sud-ouest, au nord-est. Paris n’est pas en reste. Le quart sud-est sera soumis à un temps très venteux.

Météo : aura-t-on plus de chance que ce 1er mai maussade durant le super pont du 8 mai ?

Quid du second pont ? « Ce qu’on peut dire, c’est que le temps risque d’être plus sec avec des températures plus dignes d’un mois de mai« , rassure Cyril Wuest. Mais à la fin du mois, le temps risque d’être plus humide avec une tendance un peu plus orageuse« , donne-t-il les tendances.

Un anticyclone serait fort probablement au rendez-vous la semaine prochaine. De quoi « apporter le beau temps tant espéré pour quelques jours« , explique le spécialiste.

Ces beaux jours tombent pile poil avec le grand pont du 8 et 9 mai. Néanmoins, vous aurez plutôt droit à une fraîcheur matinale (5 à 10 degrés). La température de l’après-midi oscillerait autour des 20 degrés.

« Nous sommes sur les mêmes tendances qu’au début 2023 » !

Dans la foulée, Cyril Wuest indique par ailleurs, que « nous sommes sur les mêmes tendances qu’au début de l’année 2023 où il y a eu également des coups de froids, notamment au mois d’avril ».

« On reste en moyenne sur des températures plus élevées que les normales de saison. Les trois premiers mois de l’année ont été au-dessus des indicateurs thermiques(…) Pour l’instant, estime-t-il, les deux années se ressemblent ».