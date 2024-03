McDonald’s : les dernières nouvelles sur sa gamme de parfums aux odeurs de frites et de mayo !

Dans le cadre de la promotion d’une nouvelle recette de frites aromatisées, la branche locale de McDonald’s au Japon a annoncé le vendredi 8 mars dernier, sur X, le lancement de trois gammes de parfums aux odeurs de ces aliments. Si l’initiative a surpris de nombreux internautes, faisant même l’effet d’une bombe sur la Toile, l’entreprise, en réalité, n’a aucun projet de fabrication de ces produits. Explications.

Trois arômes spéciaux de frites McDonald’s pour trois nouveaux parfums très attendus

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2024, McDonald’s Japon a créé une gamme de produits exceptionnelle pour sa clientèle.

Pour accompagner ces nouvelles recettes, à savoir « mayonnaise à l’ail et au poivre noir », « sel d’algue et prune nori » et « McFries salées », l’équipe commerciale locale a laissé entendre, avec des images à l’appui, la création de trois parfums inspirés des arômes de ces frites.

Le design du flacon met à l’honneur l’emblématique cornet rouge des frites McDonald’s…

L’aspect du flacon, représentant les frites salées, a été conçu pour rappeler le célèbre cornet en carton rouge orné des deux arches jaunes emblématiques du géant américain du fast-food.

« On a fait un parfum qui sent la pomme de terre ! ? Merci de venir le jour de la date de sortie », a mentionné en légende, avec une grande fierté, la branche japonaise de McDonald’s.

Comme on pouvait s’y attendre, la campagne publicitaire a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux, soulevant de nombreuses questions quant à l’authenticité de l’annonce et des produits mis en avant.

Plus favorables, certains ne cachent pas leur enthousiasme en attendant la mise en vente de ces produits.

Une campagne de marketing…« Ces parfums ne sont ni fabriqués ni vendus »

En effet, selon le service de presse de l’entreprise, interrogé par nos confrères du Figaro le mardi 12 mars 2024, il s’agit tout simplement d’une pure création des équipes marketing de la marque pour promouvoir leurs nouvelles recettes de frites.

Et l’objectif a été atteint, se réjouissent les restaurants de la franchise au Japon. « Ces parfums ne sont ni fabriqués ni vendus », a confirmé McDonald’s Japon au risque de décevoir ceux qui s’attendaient déjà à tester les produits.

McDonald’s totalement satisfait de son opération

« Nous voulions que les gens apprécient le parfum des frites et des arômes », a réitéré le géant américain de la restauration rapide, entièrement satisfait de cette promotion qui a réellement fait croire à beaucoup d’internautes à l’existence réelle des parfums McDonald’s.