Mauvaise nouvelle pour les consommateurs, leurs factures d’électricité vont exploser à cause de cette nouvelle taxe

Le gouvernement envisage la mise en place d’une nouvelle taxe qui fera grimper votre facture d’électricité. On vous en dit plus.

publicité

Un impôt caché qui ne fera pas l’affaire de tous les Français

L’objectif : ramener quelques milliards d’euros supplémentaires dans les caisses de l’État. Pour cela, le gouvernement ne manque pas de multiplier les pistes d’économies.

Ce nouvel impôt caché concerne certes principalement EDF… Une chose est sûre, le fournisseur d’énergie ne manquerait pas de faire « répercuter le surcoût » sur les factures d’électricité des consommateurs, peut-on lire dans les colonnes de La Tribune.

« Bruno Le Maire ( à l’origine de la proposition, NDLR ) affirme que ce n’est pas une taxe sur le consommateur. Mais si vous augmentez le prix du chocolat, le prix du pain au chocolat augmente aussi ! », lâche-t-on chez l’un des énergéticiens impliqués.

publicité

Autrement dit, l’effet sur les tarifs des usagers ne sera pas aussi « marginal » que ce que le gouvernement prétend.

En quoi consiste-t-il ?

De plus, ajoute-t-on, « ce projet de taxe va pénaliser principalement les moyens de production décarbonés et pilotables. Or, la France doit réaliser des investissements gigantesques dans ce secteur si elle veut réussir sa transition énergétique ».

Avec cette nouvelle taxe, « le gouvernement sortant voulait se donner le droit à un deuxième coup, en tapant désormais dans le stock de capital des sociétés plutôt que dans leurs profits passés. Mais un tel dispositif serait aveugle à la trésorerie des entreprises ; or celle d’EDF n’est pas très élevée », explique l’économiste Laurent Bach, directeur du pôle entreprise à l’Institut des politiques publiques (IPP) auprès de La Tribune.

« C‘est injustifié ! »

On parle ici d’un impôt de production, c’est-à-dire que « si vous opérez une centrale, l’État regardera sa puissance, la multipliera par un coefficient et cela donnera un impôt que vous devrez payer chaque année, et ce, que les unités en question tournent à 5%, 10% ou 50%, et que les cours du marché soient élevés ou bas », déplore un des grands énergéticiens concernés.

« Le simple fait d’avoir un actif de production en France vous obligera à payer cette taxe, c’est inique et injustifié ! », vocifère-t-il.

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs, leurs factures d’électricité vont exploser à cause de cette nouvelle taxe

Si la « taxe EDF » venait à voir le jour, « tout ceci se trouvera fondu dans les factures finales », assure Nicolas Goldberg, senior manager Energie chez Colombus Consulting.

« La taxe va augmenter le coût de revient des fournisseurs, y compris ceux qui proposent un tarif réglementé de vente ou indexé à celui-ci. Ce qui aura un impact sur tous les consommateurs au prorata de leur consommation à la pointe », confirme, pour sa part, Fabien Choné, ancien patron de Direct Energies et ex-président de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE).