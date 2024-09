Magnets distribués dans les boîtes aux lettres : attention, c’est une grosse arnaque

Avez-vous trouvé un magnet qui semble très utile pour votre quotidien ? Jetez-le immédiatement. Il s’agit d’une tentative d’arnaque que vous ne devez surtout pas négliger ni ignorer, sous peine de le regretter plus tard. Voici comment procèdent les arnaqueurs à l’origine de cette opération…

Une arnaque redoutable…

Repérée il y a plus de cinq ans sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, cette arnaque « particulièrement vicieuse », comme on l’avait décrite à l’époque, est de retour et fait de plus en plus de victimes partout en France, aussi bien dans les villes que dans les campagnes.

Le principe reste inchangé, mais les auteurs de cette arnaque bien rodée se montrent de plus en plus sournois.

Surtout, ne les sous-estimez pas et faites toujours preuve de vigilance pour tous les SMS, appels téléphoniques reçus, voire des individus qui pourraient se présenter devant votre propriété, sous quelque motif que ce soit, sans pour autant tomber dans la paranoïa, bien sûr…

En effet, des individus malveillants distribuent, maison après maison, dans les boîtes aux lettres, « des tracts cartonnés (non signés) intitulés « INFORMATIONS UTILES DE VOTRE VILLE 24H/24 7J/7 », mélangeant des numéros de téléphone de services publics avec ceux de sociétés privées de dépannage », informe la mairie de Podensac en Gironde, dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Voici à quoi ressemble ce tract frauduleux.

Le point commun pour toutes les villes ciblées

Le point commun de cette arnaque dans toutes les communes concernées, c’est que « ces dépanneurs à domicile, à la réputation sulfureuse, préfèrent se faire connaître de manière masquée », note l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir.

De son côté, la commune confirme que « les serruriers ou plombiers mentionnés sur ces magnets ne sont pas des services municipaux. »

« Un bon conseil, poursuit la commune en s’adressant à toute sa population : jetez-les sans délai à la poubelle. » Et de préciser : « Sous prétexte de mettre à votre disposition des numéros de téléphone précieux (police, pompiers, SAMU, etc.), ce bristol est en réalité une arnaque montée de toutes pièces par des « professionnels » peu scrupuleux. »

Attention aux démarcheurs

Derrière ces numéros, il peut également y avoir des sociétés fictives dont l’objectif est d’arnaquer leurs clients. Prêts à tout pour gagner de l’argent, ces individus n’hésitent pas à exercer une pression excessive, allant jusqu’à harceler leurs victimes en présentant des publicités trompeuses…

Une pratique peu scrupuleuse « régulièrement dénoncée » par les mairies, les médias, notamment les associations et magazines de défense des consommateurs comme UFC-Que Choisir et 60 Millions de Consommateurs.