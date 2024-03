Loto : un joueur mise plus d’un million d’euros et rafle le jackpot !

Un fait sans précédent dans l’histoire des jeux de hasard ! Un parieur investit environ 1,5 million d’euros en tickets et remporte près de 10,5 millions d’euros. Un acharnement qui a éveillé les soupçons des autorités qui n’ont pas hésité à lancer une procédure d’enquêtes.

Une question de probabilité…

Statistiquement parlant, la stratégie du joueur est tout à fait logique : plus on dispose de tickets, plus la probabilité de gagner au tirage augmente.

Propriétaire de nombreux points de vente de billets de loto aux Philippines, cet homme a tout simplement acheté l’équivalent de 1,5 million de tickets (90 millions de pesos) et gagne une somme phénoménale. Au total, le gérant a amassé un peu plus de 10,5 millions d’euros, soit 640 millions de pesos.

Les autorités y voient une forme subtile de « blanchiment d’argent »

Un énorme succès qui a beaucoup fait parler dans tout le pays. Cependant, les autorités ne voient pas les choses de la même manière et soupçonnent un blanchiment d’argent.

En effet, le lundi 18 mars dernier, la commission sénatoriale des jeux et des divertissements des Philippines avait auditionné les dirigeants de la loterie nationale (Philippine Charity Sweepstakes Office).

« Aucun joueur sensé ne pariera 90 millions de pesos s’il n’est pas sûr de pouvoir gagner« , argumente le président de la commission sénatoriale Raffy Tulko pour justifier la procédure.

Ce dernier pointe également du doigt le patron de la loterie nationale, Melquades Robles, d’avoir artificiellement augmenté le jackpot avant le pari colossal du commerçant.

La réponse sans filtre du directeur général de la loterie nationale au Senat philippin

Mais pour le DG de la loterie philippine, « il n’y a rien d’illégal à parier autant ». Sauf lorsqu’il y a un problème avec cet argent. Si cette personne a investi 90 millions de pesos et (a gagné) 640 millions de pesos, alors cet argent a déjà été blanchi« .

Autre fait qui a poussé les autorités à démarrer les enquêtes, c’est une joueuse à la même loterie qui a remporté à plusieurs reprises d’énormes sommes d’argent.

La femme « la plus chanceuse du monde » : elle remporte 36 fois au loto en 6 mois

Qualifiée comme « la plus chanceuse du monde« , elle a été déclarée gagnante 36 fois en l’espace de seulement 6 mois, dont 8 fois en juillet, 9 fois en août et 2 fois en septembre. Le gain cumulé est de 225 000 pesos ( environ 3 700 euros)… 36 fois.

La commission sénatoriale des jeux et des divertissements des Philippines, dirigée par Raffy Tulko, prévoit également d’auditionner les deux gros gagnants dans les prochains jours. Affaire à suivre…