Limitation de vitesse : vers un grand changement en 2025...

Selon plusieurs sources concordantes, le gouvernement dirigé par Michel Barnier pourrait procéder à un grand changement concernant la limitation de vitesse, sur les autoroutes, sur les routes nationales ainsi que dans les villes, d’ici au 1er janvier 2025. Tous les détails dans les prochaines lignes.

Limitation de vitesse : les changements notables depuis 2018

Le changement en matière de limitation de vitesse est devenu monnaie courante en France ces dernières années.

Depuis 2018, certaines routes départementales ont vu leur vitesse maximale réduite à 80 km/h, contre 90 km/h avant cette période. En effet, le périphérique de Paris a récemment vu sa limite de vitesse passer de 70 km/h à 50 km/h.

D’ici à quelques jours, les automobilistes devront respecter une vitesse de 70 km/h, au lieu des 90 km/h précédemment autorisés.

Un changement important qui s’appliquera sur deux sections d’autoroutes, dont la première est l’A86 Nord, située entre Saint-Denis et La Courneuve, sur 5 km, et la seconde, l’A4, située entre Saint-Maurice et Charenton-le-Pont, longue de 4 km.

Vers une généralisation de la limitation de vitesse à 70 km/h…

Une tendance qui risque encore de se généraliser au courant de 2025.

Selon lemédias spacialisé Autoplus, une option envisagée serait d’étendre la limitation de vitesse à 70 km/h sur certaines routes nationales et départementales, en particulier dans des zones naturelles.

Cela concerne surtout, précise la même source, des secteurs à forte valeur écologique ou densément peuplés, tels que certaines régions côtières ou à proximité de réserves naturelles, cette diminution de la vitesse pourrait contribuer à mieux protéger les écosystèmes locaux et à diminuer la pollution dans ces espaces sensibles.

L’association « 40 millions d’automobilistes » s’y oppose fermement

Un projet peu populaire qui risque de provoquer une vague de manifestations. L’association « 40 millions d’automobilistes », l’une des ferventes opposantes, prévoit de faire signer une pétition en ligne pour forcer les autorités à faire machine arrière.

« Je préfère polluer dans les rues de Paris plutôt que de perdre mes points… »

« L’agglomération lilloise fait passer certaines voies rapides de 90 à 70 km/h sans prévenir. En passant de l’une à l’autre, on ne sait plus où on en est ! La France est vraiment la championne du monde avec ses panneaux routiers qui n’arrêtent pas de changer », déclare un contribuable, favorable à l’action menée par l’association dans les colonnes de Capital.

Et un autre d’affirmer : « On doit passer son temps à regarder son compteur kilométrique plutôt que de rester attentif à ce qui se passe sur la route ».

Et d’ajouter : « Je préfère polluer dans les rues de Paris plutôt que de perdre mes points sur mon permis de conduire. A cause de toutes ces mesures qui s’ajoutent au coût du stationnement en ville, j’avoue me déplacer beaucoup moins pour mes achats quotidiens ».