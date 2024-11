Des limitations de vitesse sont en cours d’étude pour 2025… Une situation qui ne manque pas de provoquer la grogne des automobilistes. CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Limitation de vitesse : encore une tendance à la baisse en 2025 ?

La dernière en date : celui du périphérique parisien passé de 70 km/h à 50 km/h. À compter du 5 novembre prochain, les automobilistes devront de nouveau s’habituer à lever le pied sur deux autoroutes franciliennes.

L’objectif affiché consiste à « réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ».

Comme rapporté dans les colonnes du Parisien, il y aura abaissement de la vitesse à 70 km/h (au lieu de 90 km/h auparavant) sur les derniers kilomètres de l’autoroute A4 dans le Val-de-Marne. Dès le 8 novembre prochain, la même expérimentation est prévue sur la rocade de l’A86 en Seine-Saint-Denis.

Dans le détail, ce sera « 4 km d’autoroute entre Charenton-le-Pont et Saint-Maurice (Val-de-Marne) et 5 autres entre Saint-Denis et La Courneuve (Seine-Saint-Denis) » qui seront concernés.

Vers une généralisation à 70km/h

Selon les estimations, les trajets seront plus longs de 50 secondes sur l’A86 et de 33 secondes sur l’A4. Et ce n’est que le début d’une longue série d’abaissements de limitation de vitesse.

Dans les zones à haute valeur environnementale ou fortement peuplées, le gouvernement prévoit généraliser la limitation à 70 km/h sur certaines routes nationales et départementales. C’est le cas par exemple sur certaines portions côtières ou les zones proches de réserves naturelles.

L’objectif vise à préserver les écosystèmes locaux et (au passage) diminuer la pollution des lieux concernés.

Les prochains mois, des limitations de vitesse plus restreintes peuvent également avoir lieu en centre-ville.

Actuellement, « plusieurs grandes agglomérations à l’instar de Grenoble ou Lille expérimentent d’ailleurs déjà les zones à 30 km/h.‘ »

40 Millions d’automobilistes monte au créneau

En réponse, l’association «40 millions d’automobilistes» a lancé une pétition en ligne baptisée «Pas des escargots».

« Aussi bien en campagne et sur les autoroutes qu’en ville, les abaissements des limitations de vitesse se multiplient en France, affectant les déplacements quotidiens de millions d’usagers de la route, sans pour autant parvenir à atteindre les bénéfices pour lesquels la vitesse maximale autorisée a initialement été abaissée. », déplore l’association.

« Une idéologie qui peine à faire ses preuves »

« Les grands perdants de ces baisses abusives des limitations de vitesse : nous, automobilistes, motards, artisans, conducteurs de taxis, etc., entravés et ralentis dans notre mobilité de tous les jours au nom d’une idéologie qui peine à faire ses preuves« , ajoute 40 Millions d’automobilistes.

Découvrez la pétition ici : si « vous faites partie des pionniers de la mobilisation. Signez vite ! », appelle l’association.