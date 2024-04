Vous n’imaginerez jamais le prix fou auquel les pièces de 2 euros des Jeux Olympiques sont actuellement mises en vente ! Décryptage.

Les pièces de 2 € des JO 2024 déjà en vente, son prix hallucinant

Un prix de vente record ! Oui, nous parlons-là bel et bien de ces pièces de monnaie de 2 euros commémorative des Jeux Olympiques de Paris 2024, frappée par la Monnaie de Paris et à l‘effigie de la Tour Eiffel, distribuées quelques semaines plus tôt, aux élèves du CP au CM2 par le gouvernement.

Comme annoncé dans les colonnes du Parisien, son cours est en train de s’envoler sur les plateformes de vente en ligne. Son prix atteint jusqu’à 800 euros sur des sites comme Leboncoin, bien loin de sa valeur faciale.

« Quelqu’un avait réussi à la vendre pour 1000 € »

« J’ai entendu aux infos ce matin que quelqu’un avait réussi à la vendre pour 1000 €. Je me suis dit que j’arriverais bien à la vendre 800 € », confie auprès du quotidien francilien, un particulier devenu vendeur occasionnel sur Leboncoin.

Après négociations, l’annonceur accepte de la céder pour 250 euros, raconte Le Parisien qui, avant de conclure la vente, s’est tout d’abord rapproché de l’un des plus anciens expert de France dans la négoce de métaux, la boutique Godot & Fils dans le 2ème arrondissement Paris.

A Narbonne, la même pièce est mise en vente à 500 €. « Pièce rare sur le marché, pièce de collection des Jeux olympiques 2024 qui n’est pas encore commercialisée », précise l’annonce postée par ce Narbonnais. Mais qu’en est-il réellement ? Nos confrères du Parisien mène l’enquête.

Qu’en est-il vraiment ? Un expert démêle le vrai du faux.

« Une pièce de 2 euros vaut avant tout 2 euros », leur explique d’emblée David Knoblauch, numismate chez Godot & Fils. D’autant plus pour le cas de cette pièce de 2 euros estampillées JO de Paris 2024, qui selon le professionnel, « est loin d’être rare ».

Si elle n’existe aujourd’hui que quelque 4 millions d’exemplaires. Ce nombre grimpera très vite à 24 millions de pièces commémoratives d’ici fin juin. « Elles seront disponibles chez les commerçants et quand vous achèterez votre baguette, vous pourrez même payer avec cette pièce de 2 euros », explique le numismate.

A combien les plus impatients peuvent-ils s’en procurer ?

Les collectionneurs impatients peuvent toujours se la procurer sur des sites spécialisés mais pas à ce prix record ! Ne vous méprenez pas ! On est très loin des 800 euros de l’annonceur du départ !… Cette pièce de deux euros ne se vend qu’à 11 euros.

« Pour cette même somme en revanche, il est possible de s’offrir un Louis d’or, poursuit David Knoblauch. La pièce de 2 euros, composée de cupronickel, a même moins de valeur que 2 euros. Seule sa rareté pourrait lui permettre de dépasser sa valeur légale mais cette pièce commune restera une pièce d’usage avant tout ».