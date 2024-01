Les pays accessibles aux Français sans passeport en 2024

Quelles sont les destinations possibles sans passeport en 2024 ? Découvrez les nombreux pays accessibles, même en dehors de l’Union européenne où il est possible de voyager avec une simple carte d’identité.

Les pays d’Europe où voyager sans nécessité d’un passeport

Pour rappel, en tant que pays membre de l’Union européenne (UE), tous les citoyens français peuvent voyager au sein des 27 États membres sans avoir besoin de passeport.

En effet, aucun document n’est requis pour explorer toutes les destinations intégrées à l’espace Schengen.

Les « pays de l’UE » sont :

La Belgique

La République tchèque

La Bulgarie, le Danemark

L’Estonie

L’Allemagne

L’Irlande

L’Espagne

La Grèce

La France

L’Italie

La Croatie

Chypre

La Lituanie

la Lettonie

le Luxembourg

Malte

La Hongrie

les Pays-Bas

La Pologne

L’Autriche

Le Portugal

La Roumanie

La Slovaquie

La Slovénie

La Suède

Laa Finlande

Les autres pays européens accessibles aux Français sans passeport

Voici la liste des autres pays européens, non membres de l’Union européenne, où les Français peuvent se rendre sans passeport.

L’Albanie,

Andorre

La Bosnie-Herzégovine,

L’Islande

Le Liechtenstein

La Macédoine du Nord

Monaco,

Le Monténégro

La Norvège

La Serbie

La Suisse

Pour Jersey, Guernesey et le Royaume-Uni ?

Pour se rendre à Jersey et Guernesey, la carte d’identité est suffisante jusqu’au 30 septembre 2024, sous certaines conditions telles que l’aller-retour dans la journée et l’utilisation des ferries Condor Ferries et Manche Île Express. En revanche, le passeport demeure obligatoire en cas d’arrivée par voie aérienne ou de nuitée sur place.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, le passeport est impératif depuis 2021. Cependant, depuis le 28 décembre 2023, les voyages scolaires regroupant plus de cinq élèves âgés de moins de 18 ans bénéficient d’une exemption, permettant de se rendre outre-Manche avec une simple carte d’identité.

Les pays hors d’Europe pour voyager sans passeport

En dehors du continent européen, l’Égypte et la Turquie acceptent les Français sans passeport.

Cependant, pour l’Égypte, la carte d’identité doit être valide pendant au moins 6 mois après la date de retour en France, tandis que pour la Turquie, elle doit être valable 5 mois à partir de la date d’entrée dans le pays.

« Le visa est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire fourni par les autorités locales, informe France Diplomatie. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant leur départ de deux photos d’identité qui seront jointes à ce formulaire », précise-t-on.

Pas de passeport requis également pour les voyages organisés en Tunisie. Cependant, la carte d’identité est acceptée uniquement si elle est accompagnée du carnet de voyage délivré par l’agence.

Cette tolérance n’est pas toujours appliquée selon France Diplomatie, qui recommande aux Français de voyager en Tunisie avec un passeport.