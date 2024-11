Voici LE « département le plus sain de France » où les amoureux de la nature y trouvent leur bonheur, les acheteurs sont nombreux à s’y intéresser. Le point sur la question.

Critères de classement de l’étude dirigée par Zava

La thématique de la santé arrive en tête des préoccupations des Français, selon un sondage Ifop paru en septembre 2024. 87% en font leurs priorités.

D’ailleurs, le cabinet de télémédecine britannique Zava révèle qu’il y a « plus de 44 000 recherches mensuelles en moyenne sur Google (rien que) pour le mot-clé “santé” ».

Mais malheureusement, la qualité de vie n’est pas égale pour tous selon le lieu où l’on habite. En effet, notre environnement a un impact direct à la fois sur notre santé et notre bien-être.

En janvier 2024, Zava a d’ailleurs « effectué une analyse complète et un classement de tous les départements en France métropolitaine » sur la base de plusieurs critères : nombre d’espaces verts, centres sportifs, commerces « sains » et « moins sains », points d’eau et qualité de l’air.

Ce qui a permis de ressortir le TOP 10 des départements les plus sains de France. Le premier département du classement affiche un score de bien-être de 8,10/10.

Les acheteurs qui aiment « la verdure et le bon air » se ruent dans ce département français élu « le plus sain»

« C’est vrai que les gens qui viennent ici sont à la recherche de verdure et de bon air, confirme Carine Chauvet, responsable de l’agence locale Orpi Mylène Murano. Ils apprécient le fait qu’il y ait beaucoup de GR, beaucoup de sentiers nature, et aussi qu’il y ait de la vie toute l’année ! », explique-t-elle auprès du Figaro Immobilier.

Ce territoire a beaucoup séduit de nouveaux habitants ces dernières années, avec une croissance démographique de plus de 5% entre 2014 et 2024.

« Ce n’est pas un territoire dominé par les résidences secondaires, la majorité des résidents vivent ici toute l’année« , souligne l’experte.

Après s’être quelque peu ralenti depuis 2022, « le marché (immobilier) commence doucement à repartir. Sur les derniers dossiers, nous sentons les premiers effets de la baisse des taux. Les gens attendent aussi de savoir sur quelles aides gouvernementales, ils pourront compter », révèle Carine Chauvet, en faisant allusion à « tout ce qui concerne la rénovation des logements énergivores. »

Dans ce département, « vous pouvez avoir une grande maison avec trois-quatre chambres, une piscine et un terrain de 800 – 1 000 mètres carrés« à 400 000 euros.

Il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence qui comptent « 22,90 espaces verts à son actif, ainsi que 651 sentiers de randonnée, de trail et de course (39,14 pour 100 000 habitants ). Sans oublier ses 7,33 centres sportifs.

Les Alpes-de-Haute-Provence se classent au troisième rang des départements en France ayant « le plus grand nombre d’espaces de baignade, » permettant à ses habitants de jouir de 434,41 espaces pour 100 000 personnes.

Son faible score de pollution à 1,58/10 ne fait qu’asseoir sa réputation de « département le plus sain » où résider en France.

Seul bémol…

Seul bémol, regrette la responsable d’agence : le manque de médecins malgré la présence de plusieurs hôpitaux. « Cela reste compliqué de se faire suivre. Certains habitants font le choix d’aller à Aix-en-Provence ou Marseille. »

Cette « volonté de restreindre les zones constructibles »

« Excepté dans les grandes agglomérations comme Manosque et Barcelonnette, conclut-elle, il y a une volonté des communes de restreindre les zones constructibles » pour privilégier « l’amélioration de l’habitat ancien et limiter les constructions ».