Leasing social : l’État change d’avis et généralise l’offre

Bonne nouvelle ! Dans une note de travail révélée par Capital, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) vient de confirmer la suppression du quota pour les véhicules éligibles au leasing électrique, proposé à seulement 100 euros par mois. Tous les détails dans les prochaines lignes.

Leasing social à 100 euros par mois : un intérêt croissant et des questions persistantes

Il faut dire que le leasing social pour l’achat de véhicules électriques à 100 euros par mois suscite autant d’intérêt chez les individus ciblés que de confusion chez les concessionnaires.

En effet, Mobilians, l’organisation patronale automobile, a posé la question qui dérange à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) pour clarifier la situation.

Selon une note datée du 24 janvier 2024, le ministère de la Transition écologique a accepté de fournir quelques éclaircissements sur le sujet.

Qui peut bénéficier du leasing électrique ?

Pour rappel, le leasing électrique est destiné à tous les ménages gagnant moins de 15 400 euros par an, faisant plus de 8 000 km par an pour se rendre dans leurs lieux de travail.

Malgré les zones d’incertitudes, le gouvernement est fin prêt à élargir ce programme suite à la forte demande, dépassant les 90 000 demandes.

Ce qui est bien au-delà des 20 000 à 25 000 véhicules initialement envisagés pour cette nouvelle année 2024.

Plus de quota pour cette année 2024

« Pas de quota de 20 000 dossiers. La seule parution d’un décret mettra fin au dispositif de leasing. Les demandes déposées avant le décret mettant fin au leasing seront honorées », pouvait-on lire dans la note, selon la révélation faite par nos confrères de Capital.

C’est donc une opportunité pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le leasing, d’autant plus que les constructeurs élargissent constamment leurs offres, désormais proposées entre 40 et 150 euros par mois.

Le budget dédié au programme peut-il satisfaire toutes les demandes ?

Cependant, un énorme problème se pose. L’État finance ce vaste projet de leasing électrique avec une contribution de 13 000 euros par voiture électrique.

Cet argent provient d’une enveloppe budgétaire dédiée à la transition écologique des véhicules, d’un montant total de 1,5 milliard d’euros.

Cette même enveloppe est également destinée à soutenir le bonus écologique, la prime à la conversion (y compris le rétrofit) et le leasing social.

Comme aucun montant précis n’est attribué à chacune de ces trois aides dans la loi de finances déjà définie, il revient au gouvernement de redéfinir les priorités en privilégiant l’une plutôt que l’autre.

Logiquement, plus de voitures en leasing social signifie fort probablement moins de budget pour le bonus écologique, par exemple. Joint au téléphone par la rédaction de Capital, Bercy n’a pas voulu s’exprimer « sur des documents qui fuitent ».

Selon la DGEC, d’après la note obtenue par Mobilians, seule la publication d’un décret dans le Journal Officiel pourrait apporter plus de précisions sur le financement du leasing social. D’après Capital, cette publication devrait intervenir dans les dix jours à venir.