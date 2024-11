Le parking d’Intermarché devient payant : les clients s’indignent

À l’annonce de cette décision de rendre l’accès au parking d’Intermarché payant, de nombreux fidèles n’ont pas caché leur indignation. Choqués, certains ont même appelé à boycotter le magasin au profit de son concurrent situé à quelques kilomètres de là. La direction s’explique.

Intermarché change sa politique de gestion de son parking

Le nouveau magasin Intermarché, situé dans le centre-ville de Six-Fours, a changé sa politique de gestion de son parking.

En effet, la direction, via sa page Facebook, a informé le grand public de « la mise en place de barrières automatiques sur le parking » à compter de ce mois de novembre 2024.

Des conditions pour ne pas payer

Selon ce nouveau mécanisme, l’équipement, qui peut accueillir jusqu’à 120 véhicules, reste gratuit pour les clients remplissant l’une des deux conditions suivantes : effectuer leurs courses en moins de 30 minutes ou réaliser des achats d’un montant total supérieur à 25 euros.

Ce dispositif s’applique à tous les visiteurs du lundi au samedi, entre 7h30 et 20h30. Le dimanche, cette nouvelle règle ne s’applique qu’entre 14h et 7h30.

Les tarifs du parking…

Quiconque ne remplissant pas ces deux conditions à la sortie du supermarché, Si vous ne remplissez aucune de ces conditions, alors l’établissement, le parking lui sera ainsi payant.

Pour chaque retard, explique la même source, la note est particulièrement disciplinaire. Pour une demi-heure de plus, le parking est facturé jusqu’à 5 euros. Au-delà de ces 30 minutes, le parking d’Intermarché coûte « 2,50 euros toutes les 15 minutes comme le stipule la loi », rappelle la direction du magasin.

Les consommateurs s’indignent

Une mesure largement contestée par des internautes qui ont commenté le communiqué d’Intermarché Six-Fours.

« En tant que professionnelle du marketing, je n’ai jamais vu ça« , lancent certains. Et de poursuivre : « Je suis assez choquée par cette stratégie qui dessert l’entreprise au plus haut niveau !« .

Un autre encore d’ajouter : « C’est hallucinant !, lâchait-il ouvertement. Besoin d’une plaquette de beurre, donc moins de 25 euros, c’est soit on se dépêche pour ne pas dépasser 30 minutes, soit on paye 5 euros« .

Très remonté, un client décide de boycotter : « Merci de nous informer de cela, maintenant grâce à vous, je sais où ne plus aller faire mes courses. »

« Je n’ai franchement pas que ça à faire que de regarder le temps que je mets pour faire mes courses ».

La réponse d’Intermarché

Le magasin a ses raisons. « Notre parking est squatté. Quand on a racheté le magasin, on a remarqué que des habitants et des gens venaient se garer toute la journée et que le parking n’était pas accessible pour les clients », explique la directrice.

Quant à la restriction, « On n’a pas fait ça au hasard. On a vu que le panier moyen est au-delà de 25 euros après 30 minutes ».