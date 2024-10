Le meilleur pays au monde pour vivre paisiblement avec sa pension de retraite

En termes de coût de la vie, de qualité de vie, de fiscalité et de système de santé, il est tout à fait possible dans certains pays étrangers de vivre paisiblement, même avec une pension de retraite modeste.

publicité

Afrique, Asie… L’avantage de passer sa retraite dans ces deux continents

Si vous projetez de vivre à l’étranger après la retraite, la ville ou le pays idéal dépend avant tout de ce que vous recherchez.

Si vous souhaitez dépenser le minimum possible de votre pension tout en menant une vie décente, il serait conseillé de s’orienter vers l’Afrique ou l’Asie.

Le principal avantage est que, même si vous gagnez à peine 800 euros par mois, vous pouvez profiter d’un bon confort de vie grâce à la valeur élevée de l’euro par rapport aux monnaies locales.

publicité

Prenons par exemple la monnaie indienne. Actuellement, 1 euro équivaut à 92,18 roupies indiennes. Si vous percevez 1 000 euros, vous toucherez donc l’équivalent de 92 180 roupies. De même, 1 euro est égal à 304,40 roupies pakistanaises.

Au Sénégal, c’est encore plus avantageux, puisque 1 euro équivaut à 655,95 XOF. Du côté maghrébin et dans l’ensemble de la zone franc, la situation est presque similaire. Au Maroc, 1 euro équivaut à 10,72 MAD (dirhams marocains), et en Égypte, 1 euro équivaut à 53,05 EGP.

Un confort de vie garanti sous tous les aspects…

Quel que soit le niveau de l’inflation, le taux d’imposition ou encore le coût de la location immobilière, vous aurez, dans tous les cas, une certaine aisance de vie, du moins sur le plan matériel.

Les deux inconvénients à noter pour l’Asie, tout comme pour l’Afrique, principalement dans les pays où vous pouvez réellement jouir d’un confort matériel, sont souvent liés à la sécurité et au système de santé.

De plus, ces régions sont très éloignées de la France, ce qui pourrait décourager certains retraités ayant besoin de contrôles médicaux réguliers ou souhaitant rester en contact avec leur famille.

Les meilleures destinations européennes pour les retraités

Pour y remédier, Retraitesansfrontieres a établi un top 10 des meilleures destinations pour les retraités, dont la plupart des pays désignés se trouvent en Europe et à proximité de la France.

Au neuvième rang du classement figure la ville de Cascais, au Portugal. À la quatrième place, on retrouve la ville de Nerja, en Espagne, tandis qu’à la seconde place apparaît Tavira, au Portugal. La première place est attribuée à la ville grecque de Paros.

« L’île de Paros possède de magnifiques plages de sable, plusieurs villages traditionnels et une multitude d’églises. Elle est quotidiennement reliée à Athènes par un minimum de trois liaisons aériennes et trois ferries« .