Le gouvernement dément les « fake news » sur les APL, le Livret A et les impôts. Découvrez les vraies informations.

« La minute anti fake news » du gouvernement.

Les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux comme dans la presse. Pour protéger les Français de la désinformation, le gouvernement se lève pour lutter contre ces informations incomplètes, imprécises, et pire encore erronées.

Pour contrer le phénomène, une nouvelle rubrique baptisée « la minute anti fake news » a été instauré mercredi dernier en conseil des ministres. Chaque semaine, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, démêlera le vrai du faux et tordra le cou aux rumeurs les plus infondées.

Le gouvernement tord le cou aux informations erronées sur les APL, le Livret A et les impôts

« Un certain nombre de mauvaises informations qui circulent viennent brouiller la démarche politique que nous devons résolument mener », admet Prisca Thévenot.

Ces derniers jours, l’idée comme quoi le gouvernement entend accroître l’imposition des Français court partout… Mais comme l’a certifié la porte-parole du gouvernement, « Non, non et encore non, il n’y aura pas de hausse d’impôt. Je pense qu’aujourd’hui, on peut acter ce point ». Voilà qui est dit !

« Nous n’allons pas venir encore alourdir la pression fiscale qui peut peser sur les ménages, sur les Français qui sont, comme on dit, de classe moyenne ».

Quid des APL ?

Pour les mêmes raisons, ils se murmurent également que les aides personnalisées au logement (APL) versées par la Caf pourraient aussi disparaître. Prisca Thévenot n’a pas manqué d’y revenir. Au grand soulagement des principaux concernés, la porte-parole a promis que « non non et encore non, il n’y aura pas de suppression des APL ».

Au rayon des « fake news », rapporte Les Echos investir, « la supposée intention de l’Etat de fiscaliser les intérêts de l’épargne réglementée pour aider à combler le déficit ». De quoi préoccuper les 56 millions titulaires du Livret A. « Il ne sera pas question de toucher aux assurances-vie et aux livrets A ».

D’où vient cette idée de fiscalisation des livrets d’épargne réglementée ?

Le Premier ministre Gabriel Attal a d’ores et déjà démenti l’intention du gouvernement de taxer le Livret A. Cette rumeur circulait depuis la création d’un groupe de travail de parlementaires chargé de réfléchir à la fiscalité des rentes.

Lors de la séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale, Gabriel Attal a affirmé qu’il n’avait pas pour objectif de « viser l’épargne des Français ».

Il a précisé que la mission de ce groupe était de « réfléchir aux moyens de résorber le déficit » et de « trouver des solutions justes » comme la « contribution sur la rente infra-marginale des énergéticiens et des pétroliers » ou encore la taxation des « profits indus ».