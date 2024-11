Peut-il bientôt ne plus avoir d’aides et prestations sociales de la Caf, comme celles que l’on connaît aujourd’hui ? Ce qui pourrait changer… La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le gouvernement Barnier va-t-il en finir avec les aides et prestations de la Caf ? Ce projet qui en dit long

Les millions de bénéficiaires de ces aides sont sur le qui-vive et il y a de quoi s’affoler ! Si les rumeurs se confirment, une réforme des aides et prestations sociales octroyées par la Caf pourrait voir le jour.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mesure CHOC ne fera pas l’affaire de tous ! Ce changement ne manquerait pas de chambouler le quotidien de millions de foyers français.

Comme le Premier Ministre Michel Barnier l’a dévoilé à Caroline Roux durant son entretien dans l’émission L’Événement sur France 2, il travaille à « débureaucratiser cette masse d’allocations ».

L’objectif affiché étant de faire en sorte « que le travail paie plus que l’addition des allocations », estime le chef du gouvernement.

Un chantier pour remplacer les « aides sociales actuelles ».

Pour cela, annonce-t-il, « je vais ouvrir un chantier qui va prendre un peu de temps, ça ne sera pas immédiat : l’allocation sociale unique. »

En 2021, l’ex-commissaire européen avait d’ores et déjà fait une proposition du même acabit. Michel Barnier parlait d' »une aide sociale unique plafonnée » pour substituer les « aides sociales actuelles ».

Le locataire de Matignon n’est d’ailleurs pas contre l’idée d’« en augmenter certaines» en évoquant spécialement l’aide destinée aux «personnes en situation de handicap», les aides vieillesse et handicap étant «naturellement sanctuarisées».

Il disait même vouloir « suspendre les allocations chômage » au bout de « deux refus d’une offre raisonnable».

Le chef de l’exécutif ajoute ne pas jusque-là avoir «trouvé de propositions concrètes sur ce sujet» de l’allocation unique.

Une allocation unique plafonnée à…

Laurent Wauquiez, président des députés Droite républicaine (ex-Les Républicains) préconise une «allocation sociale unique plafonnée» à «70 % du smic».

Avec ses troupes, il espère ainsi pouvoir lutter contre l’«assistanat». Ce projet compte d’ailleurs parmi l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron, rappelle La Libération.

Le président de la République ambitionnait une sorte d’Allocation sociale unique (ASU), fusion de plusieurs prestations sociales.

Avant lui, il y avait Manuel Valls qui, proposait en 2016 le lancement «d’une allocation unique, ouverte à tous, à parti de 18 ans, pour remplacer la dizaine de minima sociaux existant».