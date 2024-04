Un épisode de froid tardif s’installe sur l’Hexagone: gelées, neige en altitude et nouvelle perturbation pour les prochains jours. Décryptage.

Le froid s’installe : gelées, neige et perturbation attendues pour ce début de semaine

Cet épisode de fraîcheur va s’intensifier de « dimanche à mercredi », prévient Patrick Galois, météorologue à Météo France. « C’est cette séquence qui sera la plus significative en termes d’anomalie fraîche pour la saison, avec des valeurs de 4 à 5 degrés en dessous des normales. »

Du gel et de la neige sont même attendus par endroit, annonce Météo France. « Quelques flocons tombent sur les Alpes du Nord et les Vosges et Jura vers 400/600 m le matin, cette limite remonte vers 800/900 m l’après-midi sur l’ensemble de la chaîne alpine », indique le service météorologique. De la neige sera aussi au rendez-vous dans le Massif Central.

« De faibles gelées sur l’Auvergne, le Centre-Est et le Nord-Est. Les minimales sont proches de 0 degré du Centre à l’intérieur de la Bretagne et jusqu’aux Hauts-de-France. », Ajoute Météo France.

Ces départements en vigilance jaune pour orages.

Le réveil s’annonce pluvieux en Provence et en Corse, avec de faibles averses attendues dès les premières heures de la matinée. L’après-midi, des orages pourraient se développer sur l’ensemble du sud de la France. Ces orages pourraient s’accompagner de rafales de vent et de chutes de grêle.

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance jaune pour les orages : les Alpes-Maritimes, le Var ainsi que les Alpes-de-Haute-Provence pour la journée d’aujourd’hui.

Une perturbation du Nord-Ouest

La matinée sera marquée par de petites ondées sur les côtes de Manche, qui s’étendront progressivement vers l’intérieur des terres, de la Bretagne aux Ardennes en passant par le Centre.

En soirée, une nouvelle perturbation en provenance du Nord-Ouest devrait faire son apparition, avec elle de nouvelles ondées. Les Pyrénées ne seront pas épargnées par les ondées, mais elles devraient être moins intenses.

« Mistral et tramontane se renforcent en journée et soufflent en rafales entre 60/80 km/h« , peut-on également lire sur le portail actu.fr. Sur le reste du pays, le temps s’annonce beaucoup plus calme avec des éclaircies au programme.

Ce qui pose problème…

« Le problème, explique le directeur de recherche CNRS en climatologie, ce ne sont pas les températures en baisse, mais l’alternance entre chaleur précoce et froid tardif« . Comme rapporté dans les colonnes du Parisien, « la première quinzaine d’avril a été marquée par une vague de chaleur précoce ». Elle a même été « enregistrée comme la plus chaude jamais observée depuis 1930″ d’après Météo France.