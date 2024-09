Un tarif que vous ne verrez nulle part ailleurs ! L’AirFryer SilverCrest est aujourd’hui à prix cassé chez Lidl ! Cet appareil qui sert à préparer des frites fraîches croustillantes va faire un tabac !

L’assurance d’une alimentation beaucoup plus saine !

Vous aimez également les boulettes de pommes de terre ou fritures sucrées ? Si oui, vous ne risquez pas de vous passer de cet AirFryer actuellement en vente chez le roi du hard-discount.

En plus, cette star des électroménagers de cuisine n’utilise « aucune huile ni de graisse supplémentaire », vous assurant ainsi une « friture plus saine ».

L’AirFryer Lidl que tout le monde s’arrache est proposé à prix canon, à ne pas manquer

Ce four miniature à chaleur tournante utilise l’air chaud pur. Il permet à la fois de « frire, de griller, de rôtir, de cuire et même de réchauffer vos plats« .

Son autre atout : son côté très esthétique. Cet AirFryer SilverCrest de chez Lidl conviendra à n’importe quel style de cuisine !

En plus, il ne risque pas d’encombrer votre espace, aussi restreint soit-il. Pour votre information, voici les dimensions à retenir : (HxLxP) : environ 24 x 33,5 x 25,1 cm avec un poids d’environ 3,312 kg.

Ce n’est pas tout ! Saviez-vous qu’il est commercialisé à un prix imbattable ? Cet AirFryer SilverCrest d’une puissance de 1400 W est à moins de 50 euros seulement !

En vous offrant cet appareil, vous faites un investissement santé puisque c’est la garantie « d’avoir une alimentation pauvre en graisses » sans « pour autant renoncer au goût ».

« Une protection contre la surchauffe »

Il dispose d’une « capacité maximum 2,4 l / 3,3 l ». Ses niveaux de température oscillent entre 80 °C à 200 °C. Il est idéal pour une ou deux personnes.

Le SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Air fryer est doté d’un « élément chauffant en acier inoxydable avec protection contre la surchauffe » avec une « fonction de démarrage rapide ».

La forme du panier de friture amovible avec revêtement antiadhésif ILAG® a été spécialement conçue pour favoriser une circulation optimale de la chaleur.

Cet appareil muni de 8 programmes est livré avec un « enrouleur de câble pratique« . La longueur du câble est de 100 cm, tel qu’indiqué sur le site de l‘enseigne allemande.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’en utiliser un, sachez que cet Airfryer Lidl est très simple d’utilisation.

En effet, vous n’avez qu’à placer vos aliments dans le tiroir amovible. Puis de choisir un programme de cuisson. Ensuite de régler la minuterie (0 – 60 minutes) et le tour est joué.

Un appareil qui met tout le monde d’accord !

Envie de le découvrir ? La rédaction vous propose de voir un aperçu de cet appareil Lidl qui fait fureur.

« Depuis que je l’ai reçu, je l’utilise presque tous les jours. Frites croustillantes et non grasses, poulet un vrai délice, meilleur que cuit au four !!! Les nems délicieux à souhait. Enfin, plein de possibilités en matière de cuisson. Vraiment un bon produit et génial. »