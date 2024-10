Les propriétaires immobiliers devront à nouveau faire face à une augmentation de la taxe foncière en 2025 ! CafeBagdad vous en dit plus.

publicité

Comme rappelé par Service-Public.fr, l’impôt foncier concerne tout « propriétaire ou usufruitier d’un appartement ou d’une maison (même si le logement est loué à un locataire ».

Sa date limite de paiement a pris fin le 20 octobre 2024 pour ceux qui ont choisi « le paiement dématérialisé (paiement direct par internet, prélèvement à l’échéance ou mensuel) ».

Comme souligné le site officiel de l’administration française, le débit du compte s’effectue généralement 5 jours plus tard.

publicité

Le montant de la taxe foncière est calculé en multipliant la base imposable du bien (valeur locative cadastrale ou niveau de loyer théorique annuel que le bien concerné pourrait générer s’il était loué dans des conditions normales) par les taux d’imposition applicables », explique le site impots.gouv.fr.

« Les valeurs locatives cadastrales, est-il rappelé, sont revalorisées chaque année au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’INSEE au mois de novembre précédent la taxation ».

La taxe foncière va connaître une nouvelle hausse en 2025

En 2024, la taxe foncière a fait l’objet d’une hausse mécanique de 3,9 % de la base de calcul des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels).

Cet impôt local continue d’augmenter l’année prochaine. À quoi s’attendre en 2025 ? Une chose est sûre, à une revalorisation moins importante des VLC.

C’est vers décembre que l’Insee dévoilera l’augmentation forfaitaire des bases de calcul des taxes foncières en 2025.

L’organisme a cependant d’ores et déjà communiqué des prévisions pour la fin d’année concernant l’IPCH. L’insee prévoit une inflation de 1,5 % jusqu’à fin 2024. Celle-ci sera (à coup sûr) à moins de 2 %.

Cela signifie que les propriétaires verront leur taxe foncière augmenter moins fortement en 2025 par rapport à ces deux dernières années. La note finale dépendra encore de votre commune.

« Entre 2023 et 2024, le TFPB a augmenté pour 14,1 % de la population »

« Entre 2023 et 2024, les communes ont largement reconduit leurs taux de fiscalité directe locale […] le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a augmenté pour 14,1 % de la population. La tendance est plus marquée pour les habitants des communes de moins de 10.000 habitants. Le taux communal de TFPB augmente ainsi pour 20,5 % des habitants de communes entre 500 et 3 500 habitants. », souligne la Direction générale des finances publiques.