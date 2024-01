Cette semaine s’annonce encore hivernale. Les prévisionnistes prévoient « jusqu’à 15 cm de neige ». On vous fait le point sur les régions concernées.

50 départements du Nord / Nord-Est en vigilance jaune pour risques de neige et verglas

Pour la journée de ce lundi 15 janvier 2024, 50 départements du Nord / Nord-Est sont en alerte vigilance jaune pour risques de neige et verglas. Le retour de la neige en plaine se confirme pour mercredi prochain.

Une perturbation océanique dans le golfe de Gascogne changera la donne dès le 16 janvier 2024. « Cette perturbation va faire remonter les températures par le sud-ouest de la Gironde », explique le météorologue Yann Amice auprès d’actu.fr.

« Il y aura un conflit de masse d’air »

En remontant sur le territoire, cette masse d’air chaud et humide entrera en contact avec l’air froid sur la moitié Nord.

« Comme l’air froid va résister, il y aura un conflit de masse d’air », abonde à son tour le météorologue Guillaume Séchet. L’air froid va gagner et la perturbation fera du surplace.

La neige signe son grand retour en plaine ce mercredi, « jusqu’à 15 cm » à certains endroits

Face aux températures négatives, la perturbation provoquera de la pluie verglaçante sur cette moitié Nord, et de la neige. Les territoires « au nord de la Seine » vont par conséquent voir tomber quelques flocons dès la nuit de mardi 16 à mercredi 17 janvier 2024.

« Il y a des risques de neige au nord d’une ligne qui va de Caen, Alençon, Orléans et Dijon à Besançon », et sur la Champagne-Ardenne, annonce le fondateur du site meteo-villes.com. Le nord du bassin parisien devrait aussi être concerné.

« Ça va se jouer à quelques degrés près. Si l’on a 1°C, ce sera de la pluie. Mais si l’on est à 0 ou -1°C, ce sera de la pluie verglaçante ou de la neige.»

« Et en descendant vers le Sud, on pourra voir de la neige sur le massif central et le Jura », ajoute Guillaume Séchet.

« Les cumuls se mettent en place dans la nuit, avec les températures négatives, la neige tiendra au sol », acquiesce Yann Amice. Un épais manteau de neige de 10 à 15 centimètres est attendu dans les régions du Pas-de-Calais, du Nord, de l’Oise et de la Somme.

« Il faut attendre le 22 janvier pour que ça repasse la barre des 10 °C.»

Cet épisode neigeux ne prendra fin qu’à compter de ce jeudi 18 janvier puisque « la perturbation va s’évacuer ». « Dans la matinée de jeudi, la masse d’air redevient plus sèche », prévient Yann Amice.

Un redoux a débuté sur le pays basque, mais reste limité sur le Sud-Ouest, « repoussé par l’air froid du reste de la France », concède Guillaume Séchet.

« À Paris, on se rapproche de 0°C jusqu’à mercredi et la perturbation. Puis ça va remonter vers les 8°C avant de redescendre les jours suivant autour de 0 °C. Il faut attendre le lundi 22 janvier pour que ça repasse la barre des 10 °C.»