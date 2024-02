Attention aux bouteilles d’eau chez Intermarché : contamination par des pesticides détectée. Ne les buvez surtout pas. On vous donne tous les détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Intermarché : Arrêtez de boire ces bouteilles d’eau contaminées aux pesticides

En raison d’une «non-conformité réglementaire », le groupe Les Mousquetaires a décidé de retirer de la vente les deux marques d’eau en bouteille concernées, à savoir les eaux Fiée des Lois et Premiers prix.

Les bouteilles, fabriquées dans une usine à Prahecq, Deux-Sèvres, sont désormais retirées de la production et de la vente suite à la détection de pesticides dans la nappe souterraine d’où provient l’eau, rapporte La Nouvelle République, le 15 février 2024.

Molécule d’un fongicide interdit d’utilisation depuis 2020

En septembre 2023, précise Cyril Caffiaux, le directeur adjoint de la délégation des Deux-Sèvres de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, « la présence du métabolite R471811 du Chlorothalonil » a été détectée dans la nappe exploitée par Fiée des Lois. Même chose pour les bouteilles d’eau « Premiers prix ».

publicité

Les analyses répétées entre septembre 2023 et février 2024 « ont confirmé un dépassement chronique », abonde Véronique Vansieleghem.

« Nous ne pouvons pas laisser l’autorisation d’exploitation »

« Comme il n’y a pas de traitement possible pour l’eau de source, si les pesticides dans la nappe dépassent les seuils de qualité, nous ne pouvons pas laisser l’autorisation d’exploitation », ajoute pour sa part Cyril Caffiaux. À Prahecq, « les prélèvements ont révélé une présence du métabolite R471811 supérieure à 0,1 microgramme par litre mais largement inférieure à 3 microgrammes par litre ».

L’eau de source étant « non conforme », l’autorisation d’exploitation de la nappe souterraine accordée à Fiée des Lois est par conséquent « en cours de retrait ».

Comme souligné par la direction de l’usine Fiée des Lois (FDL), « cette non-conformité réglementaire est sans risque pour la santé des consommateurs ».

« Dès l’identification de la problématique, nous avons pris la décision de suspendre la production des eaux venant des sources concernées », est-il mentionné.

100 millions de litres d’eau par an

« C’est un retrait et non un rappel de produit qui arrive lorsqu’il y a un risque sanitaire avéré, ce qui n’est pas le cas ici », insiste l’antenne Deux-Sèvres de l’ARS. « Ils ont bloqué leurs stocks et récupèrent ceux expédiés. C’est un groupe sérieux qui a pris ses responsabilités. »

Depuis 1992, l’usine embouteille environ 100 millions de litres d’eau par an à partir de forages localisés à Prahecq. Avec un effectif de 150 salariés, elle se trouve comme l’un des cinq principaux embouteilleurs en France, bien que son activité principale soit l’embouteillage de vins.