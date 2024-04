Le compte à rebours est lancé : plus que quelques jours pour circuler avec ces deux-roues en 2024. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Cette nouvelle obligation qui touche tous les propriétaires de speedbikes

C’est un changement majeur pour les propriétaires de deux roues en France. Il entre en vigueur à partir de ce mi-avril. En effet, « les 2 roues motorisés doivent passer obligatoirement par un contrôle technique tous les 3 ans(…) Les speedbikes, ou vélos électriques rapides considérés comme des cyclomoteurs » ne dérogent pas à la règle.

Un speedbike doit être immatriculé, assuré et son pilote est tenu de porter des équipements de protections homologués.

Interdiction de circulation pour cette catégorie de deux-roues en 2024, c’est pour bientôt

« Dès le 15 avril 2024, les motos et scooters enregistrés avant le 1er janvier 2017 seront les premiers concernés. La période d’inspection s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024, avec pour les plus anciens un délai fixé entre le 15 avril et le 14 août 2024.« , précise le site blogmoto.com.

Pour les modèles immatriculés entre avril 2017 et fin 2019, le contrôle technique ne s’effectuera qu’en 2025.

Pour ceux immatriculés entre 2020 et 2021, l’entrée en vigueur sera en 2026.

Les véhicules mis en circulation depuis 2022 ne sont pas concernés par la vague actuelle de contrôles techniques. Leur passage au CT interviendra 4 à 5 ans après la date de première mise en circulation.

Pour l’instant, tous les centres de contrôle automobile n’acceptent pas les motos. Et pour cause : les contrôleurs doivent avoir été formés et le centre concerné « agréé pour les effectuer ».

Les véhicules doivent effectivement passer par 78 points de contrôle. 87 points de défaillances majeurs (disque de frein usé, pot d’échappement non réglementaire, absence de béquille ou encore plaque d’immatriculation mal fixée,…) impliquent de revenir dans les 2 mois suivants avec le véhicule réparé.

Pour une « défaillance critique », le véhicule ne sera donc plus autorisé à circuler dès minuit du jour du contrôle.

Ces véhicules qui font exception. Mais pourquoi ?

Certaines exceptions existent. On vous explique pourquoi. Sont dispensées de contrôle les motos de collection (immatriculées avant le 1er janvier 1960 ou utilisées dans le cadre de compétitions sportives (enduro, trial, etc.), les quads homologués comme engins agricoles ou encore les vélos et trottinettes électriques limités à 25 km/h.

S’ils échappent à la règle, c’est notamment parce qu’ils sont généralement utilisés de manière occasionnelle. Sans compter le fait qu’ils présentent un risque moindre pour la sécurité routière.