Impôts sur les revenus : comment faire sa déclaration sur Smartphone et tablette ?

Le saviez-vous ? Il est désormais possible de « déclarer vos revenus depuis un smartphone ou une tablette » ? On vous explique comment.

Une grande nouveauté pour 2024 !

Pour la toute première fois, les Français peuvent maintenant effectuer leur déclaration d’impôts sur les revenus depuis un appareil mobile.

En cas de besoin (erreur ou oubli), vous pouvez même les corriger autant de fois que vous souhaitez via l’application impôts.gouv (téléchargeable depuis votre magasin d’applications en ligne habituel).

Mais attention : « les déclarations déposées par Smartphone ne peuvent être modifiées uniquement par Smartphone et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement ».

Mais comme précisé sur le site du Ministère de l’Economie, le service n’est à ce stade, uniquement disponible que pour « les situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d’une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.) et/ou signaler des naissances ». Mais bof, c’est déjà ça !

Quels ajouts et modifications pour la déclaration des revenus en 2024 ?

Concernant vos revenus et charges, ajoute Bercy, « si le type de revenus ou charges n’est pas proposé dans l’application, le service l’invite à déclarer sur le site impots.gouv.fr. »

Rappelons qu’il n’était seulement possible, jusque-là, que « de vérifier sa déclaration automatique, mais pas d’intervenir dedans », souligne tf1info.

Pour la campagne 2024, les ajouts et changements possibles portent sur les personnes à charges ou personnes majeures rattachées/les dons et aides aux personnes/ le RIB/ les pensions alimentaires, cotisations syndicales, études et frais de garde des enfants/ ou encore les traitements, salaires, pensions, rentes, revenus de capitaux mobiliers et micro-foncier.

Comment procéder ? Commencez par télécharger l’application gratuite impôts.gouv.fr (sur Play Store (Android) ou App Store (IOS)).

Authentifiez-vous à partir de vos identifiants FranceConnect, ou en entrant votre numéro fiscal à 13 chiffres avec le mot de passe associé.

Une fois connecté, « un nouveau service « Déclarer mes revenus » vous est proposé depuis la page d’accueil de l’application mobile », explique le site gouvernemental.

4 étapes simplifiées.

Comme vous pourrez voir, le parcours de la déclaration a été simplifié en quatre étapes :

Situation

Revenus

Charges

Récapitulatif.

La dernière page du parcours vous donne un aperçu des rubriques saisies ainsi qu’une estimation de votre solde d’impôt ou de votre restitution. Il ne vous reste plus qu’à signer votre déclaration. Et le tour est joué !

Votre déclaration et votre avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR) sont disponibles dans l’onglet « Documents » de l’application. Vous pouvez le partager directement depuis votre smartphone si besoin est.