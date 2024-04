Cette page de votre avis d’imposition vous fera économiser de l’argent, à ne surtout pas négliger pour 2024. Cet avantage est le plus souvent méconnu de bon nombre de Français.

Impôts 2024 : cette astuce à absolument vérifier à la page 3 de votre avis d’imposition pour payer moins d’impôts

« Grâce à ce dispositif, vous pouvez baisser de tranches d’imposition« , indique actu.fr. Il s’agit en question de l’« Enveloppe Fillon » qui se trouve à la page 3.

C’est un « dispositif pour investir dans un plan d’épargne retraite et payer moins d’impôts », explique auprès du portail, Pauline Tessier, agent d’assurance chez AXA.

Les contribuables peuvent ainsi déduire le montant versé du revenu net imposable.

Son montant est égal « au minimum de 10 % du plafond de la Sécurité sociale (utilisé pour le calcul de cotisations sociales, prestations et autre limite d’exonération, NDLR) ou 10 % des salaires et traitements déclarés sur votre déclaration de revenus 2023. Soit un plafond de déduction de 4 399 € minimum et jusqu’à 37 094 € », peut-on lire sur actu.fr.

Il faut savoir que ce plafond de la Sécurité sociale fait chaque année l’objet d’une revalorisation par les pouvoirs publics selon l’évolution du Smic (salaire minimum de croissance).

« Vraiment utile »

« L’utilisation de l’enveloppe Fillon peut s’avérer vraiment utile », notamment pour les contribuables à la limite d’une tranche, ajoute l’experte en conseil, spécialisée dans la protection sociale et l’optimisation des revenus et du patrimoine.

Et pour cause : cette astuce peut directement vous faire passer dans une tranche d’imposition inférieure.

Si par exemple, vous avez perçu un héritage, et dispose d’une somme de 5 000 € que vous souhaitez placez dans votre PER. En fonction de vos revenus, votre taux marginal d’imposition est égal à 30 %.

Vous pouvez par conséquent « déduire 30 % des 5 000 € hérités, soit un montant de 1 500 €, dans le cadre de votre enveloppe Fillon ».

Cette déduction de 1 500 € intervient directement sur le revenu net imposable, soit la somme prise en considération pour le calcul de vos impôts.

Découvrez ci-après les taux d’imposition par tranche :

Inférieur ou égal à 11 294 euros : 0 % Entre 11 295 et 28 797 euros : 11 % Entre 28 798 et 82 341 euros : 30 % Entre 82 342 et 177 106 euros : 41 % Plus de 177 106 euros : 45 %.



Cette astuce que tout contribuable doit connaître

Mieux encore, ce plafond de déduction peut être augmenté. En effet, les plafonds non sollicités durant les trois dernières années sont cumulables.

De fait, « si vous n’avez pas utilisé tout votre plafond de déduction en 2023, vous pouvez utiliser la part restante pour augmenter votre plafond de déduction en 2024″, est-il souligné sur le site service-public.fr. De quoi faire baisser davantage votre note fiscale.

Attention toutefois…

Vos revenus, votre âge comme votre situation géographique peuvent venir « complexifier l’utilisation de l’enveloppe Fillon ». Il peut-être judicieux de se faire accompagner.