Impôts 2024 : Bercy officialise enfin la date d’ouverture du service de la déclaration en ligne

Bonne nouvelle ! On sait enfin quand le service de déclaration en ligne pour les impôts 2024 sera ouvert. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Comme rapporté dans les colonnes du Particulier, le coup d’envoi sera pour ce jeudi 11 avril 2024.

En fonction du département de résidence du contribuable, la date butoir pour réaliser les démarches n’est pas la même. Elle est fixée jusqu’au :

– 23 mai 2024 à 00h pour les départements N°01 (Ain) à 19 (Corrèze) ainsi que pour les non-résidents qui perçoivent des revenus de source française imposables en France ;

– 30 mai 2024 avant 00h pour les départements numérotés de 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ;

– Et enfin jusqu’au 6 juin 2024 dans les départements N°55 (Meuse) au N°976 (Mayotte).

Qui sont encore concernés par le mode de déclaration papier en 2024 ?

Si la déclaration en ligne est obligatoire pour la plupart des foyers fiscaux depuis 2019, le formulaire papier existe pour ceux qui ne peuvent s’y soumettre. Il peut être téléchargé sur le site impots.gouv.fr ou être obtenu par courrier en contactant le centre des finances publiques dont vous dépendez.

Qui peut encore déclarer ses impôts sur papier ? « Les personnes dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet », rappelle Le Particulier. Il en va de même pour les personnes qui ne sont pas en mesure de déclarer en ligne (difficultés informatiques …).

Pour les personnes concernées, la date limite de dépôt des déclarations papier court jusqu’au 21 mai 2024 à 23h59, y compris pour les Français résidents à l’étranger, soit plus tôt que pour la déclaration en ligne.

Le cachet de la Poste faisant foi, il est important de poster la déclaration suffisamment tôt pour qu’elle arrive à destination avant la date limite.

Pourquoi le fisc mise-t-il pour l’option « zéro papier » pour la déclaration de revenus ?

En plus d’être plus simple, plus rapide, il faut savoir que la déclaration en ligne s’inscrit dans une « démarche écoresponsable de l’administration fiscale ».

« Cela permettra d’éviter l’impression et l’envoi de plus de 10 millions de déclarations dans des enveloppes plastiques, soit plus de 250 tonnes de papier et l’équivalent de 14 fois la hauteur de la Tour Eiffel », explique le site impots.gouv.fr.

Un calendrier encore en attente…

Le ministère de l’Economie et des Finances n’a toujours pas jusque-là communiqué le calendrier d’envoi des déclarations pré-remplies par courrier. Bercy se contente pour l’instant d’indiquer que le calendrier sera dévoilé « ultérieurement« .

Les contribuables concernés par la procédure déclarative ultra-simplifiée (soit la déclaration dite automatique) sont aux environ de 10,8 millions, soit un peu moins d’un foyer sur trois.