Il loue un appartement sur Booking et escroque plusieurs personnes

L’arnaque sur les plateformes de location d’hébergement ne cesse de prendre de l’ampleur, au point qu’une annonce sur deux pourrait être trompeuse. Dans la plupart des cas, il est presque impossible de la détecter, car les escrocs utilisent souvent des appartements existants.

Un escroc professionnel

Booking, Airbnb… Le mode opératoire des escrocs sur ces plateformes peut varier, mais leur objectif reste le même : tromper leurs victimes pour extorquer le plus d’argent possible.

En faisant louer son appartement situé dans le quartier Saint-Martin sur Booking pour une durée limitée, une habitante de Perpignan a eu la mauvaise surprise de tomber sur un professionnel de l’escroquerie en ligne.

En louant le bien pour trois nuits, ce dernier, dès qu’il a eu les clés, n’a pas perdu une minute pour se lancer dans sa mauvaise entreprise.

Il sous-loue un appartement sur Le Bon Coin

En utilisant une autre plateforme plus populaire, Le Bon Coin, le locataire principal, se faisant passer pour le propriétaire, a donc proposé le même appartement à la location pour un an.

Avec une annonce bien travaillée et un prix défiant toute concurrence, l’arnaqueur a réussi à piéger trois victimes en moins de trois jours.

Ces trois victimes, dont la première est une personne âgée et la seconde placée sous curatelle, ont toutes procédé à la visite sur place de l’appartement.

Comme il se présentait comme le propriétaire légal et que l’appartement qu’il proposait était très convoité à cause de son emplacement et de son prix, l’escroc n’a pas eu de difficulté à tromper la vigilance de ses visiteurs.

En voyant que les victimes succombaient au charme des lieux, il leur a exigé de payer une certaine somme, en espèces, pour s’assurer de l’avoir.

Un ami du propriétaire tombe sur l’annonce…

En voulant l’appartement à tout prix, les victimes se sont laissées facilement convaincre par peur de ne pas pouvoir l’obtenir. Avec ces trois individus, l’escroc a pu soutirer jusqu’à 3 200 euros.

Toujours avide de gain, l’escroc ne s’est pas arrêté là. Prétextant la présence de punaises de lit dans l’appartement qu’il avait tenté de sous-louer, il a demandé à se faire rembourser par la plateforme.

Une tentative d’escroquerie qui s’est soldée par un échec. En tombant sur l’annonce publiée par l’escroc sur Le Bon Coin, un ami de la propriétaire l’a alertée.

Un récidiviste…

Aussitôt, elle a déposé une plainte pour escroquerie au commissariat de police de Perpignan. Au terme des enquêtes, la police a pu identifier l’arnaqueur… Un récidiviste.

Placé en garde à vue le 16 octobre 2024, il a été déféré au tribunal judiciaire de Perpignan le 18.

Reconnu coupable, l’homme de 42 ans a écopé d’une lourde peine : deux ans d’emprisonnement, une interdiction de séjour de trois ans dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que des indemnités pour ses victimes.