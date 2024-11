Hausse de l’assurance auto en 2025 : cette astuce pour éviter de payer 40 euros de plus

C’est un passage obligé pour les 40 millions d’automobilistes français souhaitant conserver leur droit de circulation. À partir du 1er janvier 2025, l’assurance auto subira une hausse significative. Un expert en la matière partage ses dernières astuces pour éviter de payer 40 euros de plus qu’en 2024.

Les assurances coutent en moyenne plus de 1500 euros

En moyenne, les Français consacrent près de 700 euros par an à leur assurance auto, 250 euros à leur assurance habitation et environ 500 euros à leur mutuelle santé.

En ajoutant les assurances secondaires, comme celles pour le téléphone, les voyages ou encore la couverture scolaire, la note peut rapidement dépasser 1 500 euros.

Hausse de l’assurance auto : 40 euros de plus à payer en 2025

À compter du 1er janvier 2025, des augmentations significatives sont attendues : jusqu’à 20 % pour les assurances auto, 10 % pour les mutuelles santé et 12 % pour les assurances habitation.

Pour l’automobile, la hausse peut se traduire à plus de 40 euros, selon plusieurs sources concordantes.

Les raisons de l’augmentation de l’assurance en 2025

Ces hausses s’expliquent généralement par une montée des sinistres depuis le courant de l’année 2022.

En effet, les risques face aux catastrophes climatiques, aux tensions géopolitiques et l’augmentation des coûts de réparation obligent les assureurs à revoir leurs tarifs à la hausse.

Un expert partage son précieux conseil : la solution n’est pas toujours de supprimer certaines assurances pour payer moins cher

Même face à ces inévitables augmentations, Stéphanie Duraffourd, experte chez Assurland, recommande aux usagers de conserver certaines assurances essentielles, comme la mutuelle santé.

Plutôt que de la résilier complètement, il est préférable de la modifier afin qu’elle corresponde au mieux à vos besoins réels.

Ne pas payer son assurance auto, comme le font de nombreux automobilistes, et subir les coûts des amendes est fortement déconseillé. Car en cas d’accident, la situation peut vite vous dépasser et vous conduire jusqu’en prison.

Par ailleurs, il est désormais plus facile de changer d’assureur après seulement un an de contrat.

« Il est possible de réduire sa facture d’assurance de 40 % » en faisant cette action très simple

Pour payer le moins cher possible, le premier réflexe à adopter, vous l’aurez compris, c’est de comparer tous les assureurs.

Un travail qui peut être réalisé plus facilement grâce à Internet et qui peut s’avérer être plus bénéfique.

Selon toujours Stéphanie Duraffourd, « il est possible de réduire sa facture de 40 % en changeant » tout simplement d’assureur.

Chaque situation étant unique, les tarifs peuvent aller, d’un établissement à l’autre, du simple au triple.

Ainsi, prenez tout votre temps pour bien examiner d’autres propositions et adapter les contrats que vous choisirez à vos attentes.