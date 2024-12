Gmail : des milliers de comptes supprimés depuis le début du mois, voici pourquoi

Le grand ménage continue chez Google. Depuis le début du mois de décembre, c’est la messagerie Gmail qui est au centre de l’attention, avec la suppression de millions de comptes. Découvrez les critères qui expliquent cette vaste opération de mise à jour.

Google change sa politique d’utilisation

Depuis 2023, Google a complètement changé les règles d’utilisation de l’ensemble de ses services, dont sa boîte de messagerie Gmail.

Dans un article publié sur son blog, le géant américain a informé tous ses utilisateurs de sa décision de supprimer périodiquement tous les comptes jugés inactifs.

Dans les faits, « ce changement ne s’applique qu’aux comptes Google personnels et n’affectera pas les comptes d’organisations comme les écoles ou les entreprises« , a tenu à bien préciser la firme de Mountain View dans le même article.

Des millions de comptes Gmail supprimés…

C’est aujourd’hui chose faite. Depuis le 1er décembre 2024, le grand nettoyage a été engagé, supprimant de nombreuses adresses e-mails.

Cette action irréversible ne concerne pas seulement la messagerie Gmail, mais également des contenus stockés ou associés à cette même application, tels que Google Photos.

Dans la nouvelle politique d’utilisation de Gmail, la société américaine explique que « tous les comptes qui n’ont pas été utilisés au cours des deux dernières années sont considérés comme inactifs« , pouvait-on lire dans les colonnes de TF1.

Les comptes qui ne sont pas concernés par cette suppression

Notons cependant que les messageries associées à des comptes YouTube ou possédant un abonnement à une application comme Google One ne sont pas concernées par cette suppression.

« Si un compte n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus probable qu’il soit compromis« , affirme Google.

Et d’ajouter : « Les comptes oubliés ou non utilisés reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis, n’ont pas fait l’objet d’une authentification à deux facteurs et font l’objet de moins de contrôles de sécurité de la part de l’utilisateur. »

C’est aussi, et avant tout, pour des raisons de sécurité, dans l’optique de protéger ses utilisateurs, que Google a procédé, une fois encore, à cette nouvelle vague de suppressions des comptes Gmail inactifs.

Des actions à effectuer pour rendre votre compte Gmail actif et éviter sa suppression par Google

Pour éviter cette suppression, utilisez simplement votre compte Gmail en envoyant un e-mail, effectuez des recherches sur Google.

Ce n’est pas tout. Vous pouvez également utiliser Google Drive (en supprimant ou téléchargeant des fichiers), regarder des vidéos sur YouTube ou encore installer des applications en vous connectant avec Google Play Store.