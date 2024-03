Avis aux automobilistes ! Une nouvelle réglementation entrera en vigueur dès cet été. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Gare à cette nouvelle obligation qui arrive cet été, les automobilistes concernés

Une nouveauté « qui promet de changer pas mal de choses sur le marché automobile », précise le site lalsace.fr. Cette norme baptisée GSR2 (General Safety Regulation)- et issue du programme “Europe on the Move” initié depuis 2017- sera appliquée dès juillet prochain. .

Au programme, l’obligation pour les constructeurs d’équiper leurs véhicules de nouveaux équipements de sécurité. Une obligation non sans conséquence, notamment financièrement parlant.

En effet, le coût de ces équipements pourrait contraindre certains modèles à quitter le marché.

publicité

Qu’est-ce que cette nouveauté impliquera ?

« Dès le 7 juillet 2024, tout véhicule dont la commercialisation a démarré avant le 7 juillet 2024 et toujours en vente à compter de cette date devra suivre ces mêmes règles« , précise le site.

Ces modèles qui vont bientôt disparaître du marché…

Conséquence : des constructeurs comme Suzuki envisagent d’arrêter la commercialisation de certains modèles, comme les Ignis et Jimny. D’autres, comme Renault et Porsche, pourraient également voir disparaître des modèles phares comme les Zoé, Twingo et Macan. Toyota GR86 emboîtera aussi le pas.

Contactée, Suzuki a préféré esquiver la question. “Nous sommes actuellement en train d’étudier ce qui est possible de faire ou pas”.

Pourquoi cette mesure n’arrangera pas les affaires des automobilistes ?

Les gammes concernées par la norme GSR2 subiront probablement une augmentation de prix pour couvrir l’installation de ces nouveaux équipements. Une situation qui risque de ne pas plaire aux conducteurs. Ces derniers étant obligés de débourser plus pour acquérir ces véhicules.

Découvrez le calendrier des nouveautés concernant les équipements obligatoires, les tests et les homologations :

Équipements et tests obligatoires