Free : voici comment réagir concrètement pour se protéger après la cyberattaque

Encore une vaste fuite de données… Dont la victime est, cette fois-ci, le fournisseur d’accès à internet et opérateur mobile Free. Selon les dernières informations de TF1, « l’auteur de la cyberattaque aurait déjà revendu la base de données contenant les 19,2 millions de données personnelles ». Si vous êtes concerné, voici quelques actions concrètes à entreprendre pour vous protéger contre les éventuels actes frauduleux dont vous pourriez être victime.

publicité

Free, victime d’une fuite massive des données sensibles…

Coup de tonnerre pour Free. Après une série de cyberattaques entreprises depuis le début de l’année 2024, visant des entreprises privées et institutions publiques françaises, c’est Free qui est la dernière victime en date.

Son propriétaire, le groupe Iliad, a reconnu être « victime d’une cyberattaque ciblant un outil de gestion » le vendredi 25 octobre dernier.

Une attaque surprise qui « a eu pour conséquence un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées aux comptes de certains abonnés. »

publicité

19,2 millions de données personnelles et 5,1 millions d’IBAN

Après avoir revendiqué cet acte criminel, le hacker a affirmé avoir réussi à siphonner, note TF1, « 19,2 millions d’informations personnelles (noms, dates de naissance, numéros de téléphone, adresses e-mail et postales notamment) » et « 5,1 millions d’IBAN (numéro international de compte bancaire)« , précise la même source, appartenant toutes aux clients de Free.

Des données vendues à 160 000 euros

Selon toujours la Une, « l’auteur de la cyberattaque a depuis fait savoir qu’il avait revendu, pour un montant de 175 000 dollars (nouvelle fenêtre)(160 000 euros), le fichier informatique contenant l’ensemble de ces informations« .

Si l’entreprise n’a pas reconnu ces chiffres, elle a déjà procédé, depuis vendredi dernier, à informer par e-mail tous ses clients concernés.

« Toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour mettre fin à cette attaque et renforcer la protection de nos systèmes d’information« , déclare l’opérateur mobile.

Free accompagne ses clients…

Et d’ajouter : « Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations« .

Pour accompagner l’ensemble de sa clientèle, l’entreprise a mis en place un numéro d’assistance gratuit (0 805 921 100), joignable sept jours sur sept, de 9 heures du matin jusqu’à 18 heures du soir.

Un expert donne l’alerte…

« Au regard du prix de rachat annoncé par l’auteur de la cyberattaque, il est probable que celui qui a acheté le fichier informatique de la base de données la conserve pendant un petit moment« , estime l’expert en cybersécurité Baptiste Robert, au micro de TF1.

« Les gens concernés par cette fuite de données vont recevoir des e-mails et des textos les invitant à cliquer sur un lien frauduleux, dans le but de récupérer leurs identifiants et mots de passe ou des données bancaires. L’autre grande menace, c’est la fraude par usurpation d’identité. Il faudra redoubler de vigilance« , explique-t-il.

Quant à l’IBAN, l’Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement (OSMP) conseille de « mettre à jour dans votre espace de banque en ligne la liste des créanciers autorisés ou interdits« .

Sans oublier de garder un œil sur « les opérations par prélèvement débitées sur votre compte et, en cas de fraude, de procéder à la contestation« .