Cette nouvelle réforme de France Travail va provoquer davantage une hausse du nombre de chômeurs. Cette nouvelle structure succède à Pôle emploi depuis le lundi 1er janvier 2024. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Chaque demandeur d’emploi puisse être accompagné vers la bonne solution »

« Aujourd’hui, il y a énormément de guichets qui existent pour l’insertion, la formation ou l’emploi. Et on peut assez rapidement s’y perdre. Et l’organisation qu’on propose avec France Travail, c’est que chaque demandeur d’emploi puisse être accompagné vers la bonne solution », explique à l’équipe de tf1info, Thibaut Guilluy, nouveau directeur de France Travail (Ex Pôle Emploi).

« Très souvent, les gens qui sont en chômage de longue durée, ils n’ont pas qu’un problème d’un emploi. Ils ont des problèmes de logement, économiques, sociaux… qui sont plus globaux et qui font qu’ils n’arrivent pas à retrouver un emploi« , estime Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.

Les indicateurs sont à nouveau au rouge.

Les indicateurs du chômage en France sont à nouveau préoccupants. Au quatrième trimestre 2023, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a augmenté de 0,2%, soit une hausse moins marquée que celle du trimestre précédent (+0,6%).

Les chiffres dévoilés ce jeudi dernier par le ministère du Travail révèlent une augmentation de 4 800 inscrits, portant le total à 3,033 millions.

France Travail : cette nouvelle réforme risque d’entraîner une hausse du nombre de sans emplois

Si l’on inclut les personnes en activité réduite, le nombre de demandeurs d’emploi subit une augmentation de 1% par rapport au trimestre précédent, soit une augmentation de 54 000 inscrits, atteignant un total de 5,406 millions, d’après la Direction des statistiques du ministère du Travail.

Sur un an, le chômage affiche une tendance à la baisse, avec une diminution de 19.400 chômeurs sans activité, soit un repli de 0,6% par rapport au 4e quatrième trimestre 2022.

Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a particulièrement augmenté chez les jeunes. En France métropolitaine, cette hausse est de 5,9% sur 1 an pour les moins de 25 ans, et de 2,9% au 4e trimestre comparé au 3e.

Le chômage baisse toutefois de 0,6%, sur un trimestre comme sur 1 an, pour les seniors de 25 à 49 ans. Pour les seniors (50 ans et plus), il diminue de 2,9% sur un an mais s’inscrit en augmentation de 0,6% sur un trimestre.

Pour les demandeurs d’emploi avec une activité réduite (catégories B et C), on observe une augmentation dans toutes les tranches d’âge, mais la progression est plus marquée chez les jeunes.

Emmanuel Macron veut réformer à nouveau le marché du travail dans le cadre du Plein-Emploi.

Pour pousser à la création ou à la reprise d’emploi, le président Emmanuel Macron a évoqué une intensification des sanctions en cas de refus d’une offre d’emploi, tout en soulignant l’importance d’un accompagnement renforcé pour les chômeurs.